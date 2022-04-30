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Должен прочитать каждый: ТОП-5 книг о политиках. Одну из них написал Борис Джонсон

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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30 апреля, 12:38
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Биографические книги помогут вам лучше понять политическую современность
Должен прочитать каждый: ТОП-5 книг о политиках. Одну из них написал Борис Джонсон
Должен прочитать каждый: ТОП-5 книг о политиках. Одну из них написал Борис Джонсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны чуть ли не каждый анализировал политический бэкграунд Украины, США, Великобритании и других стран мира. Лучше понять истоки фактов современности помогут биографии выдающихся политиков, где описаны сотни событий на фоне жизни прогрессивных людей. Узнайте ТОП-5 книг, которые должен прочитать каждый, в материале.

"Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю", Борис Джонсон

Биографию Уинстона Черчилля – одного из величайших политических деятелей всех времен, захочет прочесть каждый, когда узнает, что ее написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Да, именно тот, которого в Украине с недавнего времени называют "Джонсанюком" и благодарят за инициативы во время войны. Особенность книги – малоизвестные факты из жизни Черчилля. Знали ли вы, что деятель использовал неудачно выбранную военную карьеру для написания собственных статей, которые стоили больших денег?!

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"Дипломатия", Генри Киссинджер

Генри Киссинджер – один из самых влиятельных политиков в истории США, советник национальной безопасности и госсекретарь при президенте Никсоне. Умение договариваться с чиновниками – его талант. Благодаря ему "потеплели" отношения между США и СССР. После прочтения книги вы поймете, почему "Дипломатия" – это искусство и какова ее история. Читайте книгу, критически анализируя, ведь Киссинджер был против вступления Украины в НАТО и встречался с Путиным.

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"Страх. Трамп в Белом доме", Боб Вудворд

Один из известнейших журналистов США – Боб Вудворд, который является редактором газеты The Washington Post и автором публикаций об Уотергейтском скандале, написал книгу о другой стороне Белого дома. В аннотации отмечают, что это самый интимный портрет Трампа, а также анамнез "нервного срыва исполнительной власти мощнейшей страны мира". Согласитесь, заинтересовывает к прочтению. Для написания этой книги автор провел сотни часов интервью с политиками в Белом доме, а также пообщался с Трампом, который не раз отказывал Вудворду в беседе.

"Голда", Элинор Беркетт

Голда Меир была первой женщиной – премьер-министром Израиля, одной из его основателей, успешным политиком и настоящей "железной леди". Ей посвятили книгу-биографию "Голда", описав жизнь: от детства в Киеве, где ей и ее семье было нечего есть, – до успешной политической карьеры. В каждой строке – мотивация. После прочтения биографии еще раз напомните себе, что у вас есть шансы стать лучшей версией себя.

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"Из третьего мира в первый. История Сингапура. 1965-2000 гг.", Ли Куан Ю

Ли Куан Ю – бывший премьер-министр Сингапура, один из создателей сингапурского "экономического чуда", который был у власти более 50 лет и все это время занимался развитием Сингапура. В книге-биографии узнаете о жизни героя с 1965 года и как ему удалось достичь экономического "чуда" для своей страны.

Детальнее о ТОП-5 книгах читайте на Vogue.ua.

Недавно мы рассказывали, что 30 Нобелевских лауреатов проведут онлайн-лекции – как бесплатно присоединиться.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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