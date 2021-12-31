Плейлист дня: Spotify выпустил самую рождественскую музыкальную подборку

В ней собрались давно знакомые нам песни и некоторые новинки

Spotify создал новогодний плейлист 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

С Новым годом 2022 и наступающими праздниками, дорогие друзья! Пусть в жизни каждого из нас будет место для магии и добрых дел! А чтобы еще больше зарядить мир атмосферой праздников, Spotify выпустил рождественский плейлист.

Что-то модно, что-то вышло из моды, но одна вещь вне времени – это наша безусловная, умопомрачительная и такая настоящая любовь к Новому году! Как можно не сходить с ума в хорошем понимании этих слов от атмосферы вокруг, ласковых снежинок и ансамбля шампанского с оливье? Вот и мы не знаем. А специально для того, чтобы дух Рождества окончательно околдовал, включай рождественскую подборку Spotify и, как бы сказал главный жених шоу-бизнеса Макс Барских, сделай громче!

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