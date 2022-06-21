Мифы о геях – что стоит знать каждому

Читайте о предрассудках и странных представлениях о гомосексуалах, которые стоит искоренить из свободного демократического общества

Принимайте людей такими, какими они есть и общайтесь без предрассудков / Фото: Коллаж: Сегодня

К сожалению, в нашей стране гомофобия есть, а иногда она достигает эпидемических масштабов. Звезды шоу-бизнеса, политики, общественные деятели, инфлюенсеры продолжают использовать устаревшие термины, опираясь на народные предрассудки. Мы рассказывали, почему важно быть толерантными к ЛГБТ-сообществу. Сегодня собрали главные мифы о гомосексуалах, которые до сих пор обитают в украинском обществе.

Миф 1: Гомосексуальность – болезнь и отклонение

Во второй половине 19 и первой половине 20 века в обществе было распространено убеждение, что гомосексуальность — это психическая болезнь. В советской психиатрии существовал термин "гомосексуалист", который указывал, что любовь человека к человеку своего пола – это заболевание.

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Стоит знать, что во второй половине 20 века международные ассоциации психиатров вычеркнули гомосексуальность из списка психических заболеваний.

В 2019 году ученые из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института опубликовали исследование, в котором пришли к выводу, что гена, ответственного за гомосексуальность, просто не существует.

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Исследователи обнаружили, что влечение человека к людям своего пола связано с 5-ю комбинацией генов, один из которых, например, связан с обоняние, а другой – с половыми гормонами. Что интересно, вместе они определяли менее 1% гомосексуальности.

Миф 2: ВИЧ — болезнь геев

Одной из главных причин такой мысли является элементарная нехватка информации. Специалисты отмечают, что сейчас в группе риска находятся ВСЕ, независимо от пола, гендерной идентичности или сексуальной ориентации.

Обратимся к статистике. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины на 01.12.2021 61,3% заражений за год в нашей стране были получены в результате гетеросексуальных половых отношений, а 2,92% – гомосексуальных.

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Если вы не предохраняетесь, то увеличиваете шансы заболеть!

Миф 3: Геи воспитывают геев

Во многих странах мира гомосексуальным парам запрещено усыновлять ребенка. Основным аргументом противником является то, что в таких семьях ребенок обязательно вырастет и станет гомосексуалом, так как дети будут копировать сексуальную ориентацию родителей. Здесь на помощь приходит снова статистика, исследования и история.

В США первая волна беби-бума в однополых семьях началась еще в 1980-м. Легально пары начали усыновлять детей в 1990-х. За все это время в Америке собран весьма обширный материал данных о взаимоотношениях в семьях. Согласно им, "дети гомосексуальных отцов, как правило, вырастают гетеросексуальными", а в лесбийских семьях "ни стиль материнства, ни его результаты в принципе не отличаются от того, что происходит в обычных разнополых или неполных семьях".

Миф 4: О пропаганде для детей и подростков

Многие родители не рассказывают детям о гомосексуалах или преподносят информацию о ЛГБТ-сообществе в негативном ключе. Таким образом они надеются, что их дети вырастут "правильными". На самом деле это ошибочное мнение. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос адекватным членом общества, ваша задача объяснить детям, что гомосексуалы есть, это нормально и они тоже люди. Не какие-то другие или не такие, а равные! Они тоже могут держаться на людях за руки, выкладывать совместные фото в соцсетях, вступать в брак и усыновлять детей. Скрывать свою любовь и свою сущность, как что-то постыдное, не должно просто существовать в развитых странах в 21-м веке.

Помните, подростки, внимая "гомосексуальную пропаганду" не станут геями. Это невозможно!

Миф 5: Геев можно перевоспитать

На протяжении всего 20-го века гомосексуалов пытались "вылечить". Электрошок, психиатрия, медикаменты, даже тюрьма и казнь. Результатом этих пыток за годы стали только самоубийства, депрессии, поломанные психика и жизни людей. Все это вынуждало людей скрывать свою ориентацию. Мы видим множество случаев, как люди старшего возраста совершают каминг-ауты только сейчас.

Миф 6: Геи – педофилы

Это кажется невероятным, но массовое сознание видит в каждом гомосексуале потенциального педофила или извращенца. Дело в том, что педофилов среди гомосексуалов примерно столько же, сколько и среди гетеросексуалов. А если учесть факт, что гетеросексуалов вообще намного больше, то и гетеросексуальных педофилов гораздо больше.

Если вы боитесь, что геи-преподаватели могут "поглядывать" на своих учеников-мальчиков, то стоит тогда опасаться и преподавателей мужчин, которые могут покуситься на девочек.

Как правильно говорить о геях, чтобы никого не обидеть

Елена Зеленская со своей командой выпустили очень хороший проект – "Справочник безбарьерности". Это такой себе онлайн-гид по корректному общению. Так, специалисты описали, что правильно говорить именно "гомосексуал" или "гей". Использовать слово "гомосексуалист" неправильно с нравственной точки зрения.

Слово "голубой" также является оскорбительным. Представители ЛГБТ не ассоциируют себя с этим цветом. К тому же, в радужном ЛГБТ-флаге на самом деле 6 цветов и как раз голубого в нем нет.

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