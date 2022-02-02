В США умер сурок, предсказывающий весну. А раз он не увидел свою тень, получается...

На странице животного Миллтона Мела сообщили, почему никто не сможет заменить его в этом году

В США умер сурок, предвещающий весну / Фото: Pinterest, pixabay.com

Пока многие пытаются соблюдать правила Дня сурка, в США умер сурок, который предвещал приход весны в Нью-Джерси. Миллтон Мел скончался в воскресенье, 30 января, сообщает People.

В этом году Нью-Джерси не смогли провести мероприятие ко Дню сурка. Поскольку сейчас у грызунов продолжается сезон спячки, заменить его никем не смогут до весны.

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На официальной странице сурка написали:

Учитывая, что средняя продолжительность жизни сурка — три года, это не такой уж и шок, но Мел покинул нас в сложное время, когда все его сородичи еще находятся в спячке... Так что не найдется малыша, который заменит его до весны.

Кроме печального известия о кончине сурка, отмечается, что еще праздник "прогнозирования весны" не смог состояться и потому, что власти округа не выделили из-за пандемии снегоуборочную машину. Но организаторы дают слово, что к следующему Дню сурка новый зверек-синоптик непременно найдется.

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Напомним, что в День сурка, отмечающийся в США 2 февраля, млекопитающее должно выйти из норы и увидеть свою тень. Если тень есть, значит, зима продлится еще шесть недель, а если нет — весна наступит намного раньше.

Получается, если сурок свою тень не увидел, значит, весна придет раньше?

Возможно, в Нью-Джерси так и случится, но нам, украинцам, куда важнее, что харьковский сурок Тимка дал свой прогноз

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