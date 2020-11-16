Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Уличная кошка подружилась с женщиной и привела в ее дом своих шестерых котят (фото)

Сегодня, 13:24

Специалисты оказали животным необходимую медицинскую помощь

Жительница канадского города Квебек по имени Лизианна покормила уличную кошку, которая в поисках еды однажды забрела в ее сад. После этого кошка начала регулярно приходить к женщине за пищей и лаской. А несколько дней назад даже привела на крыльцо дома Лизианны своих шестерых котят!

Пять котят активно ищут для себя новый дом – три маленькие кошки (Тейлор, Тайни и Тиана) и два котика (Телес и Тито). Сейчас им три месяца, и они находятся на попечении местной спасательной группы Chatons Orphelins Montréal. Одному пушистику очень повезло – его взяла к себе подруга Лизианны.

Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство
Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal
Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство
Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal
Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство
Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal
Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство
Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal
Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство
Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal
Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство
Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal
Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство
Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal
Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство
Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal
Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство
Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal
1/9

Как выяснилось, у котят были проблемы с дыханием, и они страдали конъюнктивитом. Специалисты в приюте оказали животным необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее мы рассказывали о кошке, которая стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят.

Смотрите видео: почему нельзя заводить черного кота

Кроме этого, мы писали, что у жителя испанской Валенсии обнаружили в квартире 110 кошек. Зоозащитники уже добились того, чтобы мужчину выселили.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Из музея Булгакова исчезла черная кошка: киевлян просят помочь отыскать Марго 37-метровый геоглиф кошки случайно нашли в Перу – ему больше двух тысяч лет (фото) Парень нашел четырех котят. Это были детеныши пумы, и мать пришла их защищать (видео) Какое выражение лица у людей больше всего нравится котам: ученые наконец-то это выяснили
фото Канада кошка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Events

День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Вчера, 19:06Кино

Шахматы на потолке, наркотики и харассмент: гроссмейстер Павел Эльянов о "Ферзевом гамбите"

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в "Короне"

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 15-21 ноября: все знаки зодиака

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

14 ноябряШоу-бизнес

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

14 ноябряШоу-бизнес

Названа вероятная причина смерти Армена Джигарханяна

14 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 14 ноября: Овнам нужно строить планы, а Рыбам – расслабиться

13 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

13 ноябряШоу-бизнес

Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

13 ноябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье

13 ноябряАфиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

13 ноябряАктуально

Как выбрать techwear – одежду для ежедневного использования в любую погоду

13 ноябряШоу-бизнес

"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

Новости партнеров

Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая устроила драку: фото
Ведущая ТСН Соломия Витвицкая устроила драку: фото
Звезда шоу «Х-фактор» умер в реанимации в возрасте 28 лет
Звезда шоу «Х-фактор» умер в реанимации в возрасте 28 лет
Располневшая Яна Соломко показала нелепый образ (видео)
Располневшая Яна Соломко показала нелепый образ (видео)
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Певица Камалия показала первое фото после лечения в Германии
Певица Камалия показала первое фото после лечения в Германии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять