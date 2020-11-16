Уличная кошка подружилась с женщиной и привела в ее дом своих шестерых котят (фото)

Специалисты оказали животным необходимую медицинскую помощь

Жительница канадского города Квебек по имени Лизианна покормила уличную кошку, которая в поисках еды однажды забрела в ее сад. После этого кошка начала регулярно приходить к женщине за пищей и лаской. А несколько дней назад даже привела на крыльцо дома Лизианны своих шестерых котят!

Пять котят активно ищут для себя новый дом – три маленькие кошки (Тейлор, Тайни и Тиана) и два котика (Телес и Тито). Сейчас им три месяца, и они находятся на попечении местной спасательной группы Chatons Orphelins Montréal. Одному пушистику очень повезло – его взяла к себе подруга Лизианны.

Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal Уличная кошка привела к жительнице Канады свое потомство Фото: facebook.com/Rescuechatonsmontreal 1/9

Как выяснилось, у котят были проблемы с дыханием, и они страдали конъюнктивитом. Специалисты в приюте оказали животным необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее мы рассказывали о кошке, которая стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят.

Смотрите видео: почему нельзя заводить черного кота

Кроме этого, мы писали, что у жителя испанской Валенсии обнаружили в квартире 110 кошек. Зоозащитники уже добились того, чтобы мужчину выселили.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться