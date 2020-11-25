Ученый показал "дом Иисуса Христа": появились захватывающие фото
Кен Дарк 14 лет исследовал раскопок остатков жилья первого века нашей эры
Британский исследователь Кен Дарк из Университета Рединга утверждает, что он нашел дом, в котором Иисус Христос провел свое детство. Ученый на протяжении 14 лет исследовал раскопки жилья первого века нашей эры, которые нашли под Монастырем сестер Назарета. Назарет – город в Галилее, где провел детство Иисус Христос.
Исследования Дарка подтвердили, что найденный дом был построен именно в первые годы нашей эры. Он считает, что этот дом построил отец Иисуса Иосиф, который по преданию был плотником.
Дом имел сложную конструкцию – с жилыми и складскими помещениями и террасой на крыше. По словам Дарка, лестница в доме была построена с использованием части естественной пещеры, а другая часть пещеры использовалась для поддержки потолка комнаты, пишет издание Metro.
После смерти Иисуса на этом месте возвели две церкви. Исследователь считает, что это указывает на священное значение этой локации для верующих.
К слову, жилище под монастырем нашли еще в 1880-х годах. Ученый Виктор Герен заявлял, что Иисус, вполне вероятно, провел свое детство именно там.
Напомним, обнаружено первое вещественное доказательство существования пророка Исайи.
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Кроме этого, ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад.
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