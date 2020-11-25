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Ученый показал "дом Иисуса Христа": появились захватывающие фото

Сегодня, 13:32

Кен Дарк 14 лет исследовал раскопок остатков жилья первого века нашей эры

Британский исследователь Кен Дарк из Университета Рединга утверждает, что он нашел дом, в котором Иисус Христос провел свое детство. Ученый на протяжении 14 лет исследовал раскопки жилья первого века нашей эры, которые нашли под Монастырем сестер Назарета. Назарет – город в Галилее, где провел детство Иисус Христос.

Исследования Дарка подтвердили, что найденный дом был построен именно в первые годы нашей эры. Он считает, что этот дом построил отец Иисуса Иосиф, который по преданию был плотником.

Фото: Facebook / Ken Dark

Дом имел сложную конструкцию – с жилыми и складскими помещениями и террасой на крыше. По словам Дарка, лестница в доме была построена с использованием части естественной пещеры, а другая часть пещеры использовалась для поддержки потолка комнаты, пишет издание Metro.

Фото: Facebook / Ken Dark
Фото: Facebook / Ken Dark

После смерти Иисуса на этом месте возвели две церкви. Исследователь считает, что это указывает на священное значение этой локации для верующих.

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К слову, жилище под монастырем нашли еще в 1880-х годах. Ученый Виктор Герен заявлял, что Иисус, вполне вероятно, провел свое детство именно там.

Напомним, обнаружено первое вещественное доказательство существования пророка Исайи.

Смотрите видео: археологи раскопали столовую времен Киевской Руси

Кроме этого, ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад.

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