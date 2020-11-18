Неравнодушные тайцы вступили в схватку с питоном, который пытался проглотить кота (видео)

Запись с регистратора автомобиля появилась на YouTube

На одной из дорог Таиланда местные жители увидели, как питон душит кота. Им удалось напугать змею и спасти домашнее животное. Видео с регистратора автомобиля появилось в социальных сетях, а также на YouTube.

Фото: Live Leak

На опубликованных кадрах показано, как змей изо всех сил пытается задушить свою жертву. Казалось, что у кота практически не осталось шансов на выживание, как вдруг на помощь пришли неравнодушные прохожие, которые стали различными способами отбивать животное у хищника. В результате кота все же удалось освободить.

"К сожалению, у него теперь осталось только восемь жизней", – шутят пользователи в Сети.

Напомним, Бриджет Даудл из австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, сняла на видео, как на ее садовом участке два питона-самца схлестнулись в битве за самку.

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Кроме этого, мы рассказывали, как питон выпрыгнул из воды и целиком проглотил добычу. Змея в австралийском национальном парке Уотарка Northern Territory Parks and Wildlife набросилась на птицу, когда та подлетела к воде.

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