"Сопоставима с Луной": падающая звезда рассекла ночное небо Японии (видео)

Появление огненного шара сопровождалось громким гулом

29 ноября на западе Японии упал большой болид (падающая звезда). Яркость горения этого космического тела была сопоставима с полной Луной. Об этом изданию NHK рассказал куратор городского музея Хирацука в префектуре Канагава Даичи Фудзи.

На видео, опубликованном в Twitter, показано, как светящийся шар стремительно рассекает небо. После этого появилась яркая вспышка. Некоторые очевидцы рассказали, что появление шара сопровождалось громким гулом.

"Судя по яркости вспышки, этот болид можно отнести к так называемому классу полной Луны, –утверждает Даичи Фудзи, специализирующийся на болидах. – Анализируя кадры, наблюдаемые из нескольких мест, мы можем оценить траекторию и понять, откуда он прилетел".

Множество видеозаписей с болидом можно также встретить в японском сегменте Twitter и Facebook.

К слову, подобное явление нельзя назвать редкостью. Одним из самых известных суперболидов считается Бенешов, который был зафиксирован в Чехии в 1991 году.

Напомним, ранее мы уже писали, как ночное небо над Токио осветил внеземной объект. Яркий НЛО в виде гигантского шара вошел в атмосферу Земли над Японией, с оглушительным грохотом пролетел над столицей, а затем взорвался силой в 150 тонн тротила.

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Кроме этого, на бразильский город Санта-Филомена обрушился метеоритный дождь и обогатил местных жителей. По словам исследователей, космические глыбы возрастом около 4,6 миллиарда лет (датируются началом существования Солнечной системы) состоят из древнейших минералов и высоко ценятся.

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