Декоммунизация может убить "Родину-мать". Как возводился знаковый монумент Киева

Почему памятник прозвали Лаврентьевной, сколько еще может простоять и какие казусы случались на строительстве

Сегодня исполняется 40 лет со дня открытия самого знакового сооружения в Киеве – статуи "Родина-мать", что стоит на территории Нацмузея истории Украины во Второй мировой войне.

Специалисты уверяют: статуя неподвижна и простоит еще минимум 150 лет, если ее не трогать. Автором скульптуры считается Василий Бородай, но в ее создании принимала участие большая авторская группа архитекторов, скульпторов и ученых разных отраслей. Скульптура была экспериментальной и до сих пор впечатляет своими масштабами. "Сегодня" вспоминают, как возводилась легендарная статуя.

ЛАВРЕНТЬЕВНА

Какой быть "Родине-матери", обсуждали 10 лет. Сначала ее хотели сделать высотой в сто метров и покрыть чистым золотом – чтобы было видно даже из космоса. Но от идеи отказались: это было слишком дорого, да и позолота оказалась недолговечной. В итоге ученые в Киеве разработали нержавеющую спецсталь, а в институте Патона нашли новый способ ее сварки. Долго также спорили, что вложить в руки скульптуре – пальмовую ветвь, автомат, чашу или ребенка. Но в итоге сделали с мечом.

Киевляне сходу назвали ее Лаврентьевной, из-за соседства с Лаврой, а архитекторы ее почему-то до сих пор величают "бабой". Монтаж Лаврентьевны превратился в настоящее шоу, вспоминают очевидцы: кортеж с частями статуи отправлялся с завода "Парижская коммуна", что в Святошино. На улицах собирались тысячи любопытных, и даже водители притормаживали, чтобы на это посмотреть. А обычные служащие, приходя на работу, первым делом делились новостью: "Сегодня опять кусок бабы на Печерск повезли". Больше всего народу высыпало на улицы, когда транспортировали голову.

СТОПКА БРЕЖНЕВА

Примечательно, что на открытие статуи ко Дню победы в 1981 году в Киев приехал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

"Леонид Ильич даже чарку водки выпил после открытия вместе с Владимиром Щербицким (первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины. — Авт.). Я там рядом был, наблюдал за ними. Мы проводили генсека на вокзал в машине Щербицкого, посадили в поезд. Брежнев тогда уже мало говорил (скончался в 1982 году), но сказал нам, что скульптура его впечатлила", — вспоминает член авторского коллектива Валерий Швецов.

По его словам, на стройке трудилось тысячи людей: "Все в этой скульптуре было экспериментальным. Помню, когда уже установили "бабу", возникла проблема с ее грудями: сварщики-профи никак не могли сделать их выпуклыми, как нужно. И вот нашли одного суперсварщика, пенсионера. Он на грудях построил шалаш, закрылся от ветра и все как следует сварил. Но напился и случайно поджег этот шалаш! На стройку приехали пожарные и даже КГБ. Но мужчину не наказали, ведь свое дело сделал!"

Как это было. Валерий Швецов и внук автора — Василий Бородай.

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СНОС ГЕРБА: МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗРУШЕНИЯ

"Родина-мать" стала прекрасным поводом для розыгрыша приезжих. Чего только не придумывали киевляне, вешая лапшу на уши провинциалам: и что она в полдень бьет мечом о щит, а в полночь идет купаться в Днепр... В туманную погоду, когда памятника не видно, многие шутили, что "бабу" сняли на промывку.

"В одно время памятник предлагали снести, распилить. Журналисты подсчитывали, сколько из нее можно сделать зубных пломб, подносов, ножей и вилок — не знали, наверное, что для монумента использовался специальный сплав, из него кухонную утварь делать не получится. Мы сделали из нее на пробу глушитель для автомобиля. Так он через несколько дней развалился", — рассказывает Швецов.

Кстати, Валерий Валентинович – автор галереи в тоннеле, ведущей к музею. "Там целый комплекс скульптур: первые пограничные бои, сожженные села, работники тыла, партизаны... Многих персонажей я лепил с друзей-скульпторов. Изначально они должны были быть из гранита, но мы не успевали к открытию, и делали все в бронзе", – говорит Швецов.

Приходилось ему помогать и Бородаю. "Когда работали над головой "бабы", заметили дефект – нос скульптуры вышел коротким и как будто сплюснутым. Пришлось его срочно удлинить и сделать более эстетичным. А потом, при установке, мы выставили голову в нужном ракурсе", – вспоминает Швецов.

Автор скульптуры "Родина-мать", Василий Захарович Бородай, умер в 2010 году, не дожив до принятия Верховной Радой Закона о декоммунизации (вступил в силу в мае 2016 года). В рамках этого закона активно обсуждалась идея демонтировать советский герб со щита "бабы". Но Василий Бородай, внук автора и тоже скульптор, считает, что демонтировать герб нецелесообразно.

"Это несвоевременно и повлечет трату огромных средств. Теоретически снять герб можно. Но это чревато разрушением всей конструкции", — говорит нам Василий Бородай.

Он поясняет: руки статуи держатся на специальном противовесе. И если снимать ту, что со щитом, нарушится баланс другой – с мечом. Если же снимать с руки только щит (он крепится на специальной дуге), это может вызвать обрушение самой конструкции.

"Это просто безобразно — изменять работу, которая вошла в число 300 наилучших произведений тысячелетия! Что нам даст то, что мы поменяем герб СССР на тризуб? Ничего. Можем только разрушить ее окончательно. Никто не знает, как поведет себя скульптура, когда с нее снимут руку, а работы на высоте обойдутся в миллионы гривен! Кстати, киевскую "Родину-мать" хотели купить голландцы сразу после открытия. Они ее хотели установить у себя на волнорезах, разработали красивый проект. Они предлагали огромные суммы денег, чтобы выкупить и вывезти ее из Киева. Даже американцев переплюнули в предложенных сумах. После развала СССР, когда многие ратовали за то, чтобы статую снести, также поступало много предложений ее выкупа", — говорит Валерий Швецов.

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Тоннель с партизанами. Скульптор Валерий Швецов лепил лица пограничников, партизан, работников тыла и солдат со своих коллег и друзей.

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Погрузка. Руку с мечом автопоездом везли с "Парижской коммуны".

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Шоу. Киевляне толпились на улицах, когда голову везли на Печерск.

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Монтаж на высоте. Щит установили на руке.

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"Прелести" Родины. Самый большой бюст Украины.

Нос "даме" пришлось удлинять.

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Герб СССР на щите весит тонны.

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