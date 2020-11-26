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Появилась забавная оптическая иллюзия. Далеко не каждый поймет, в чем уловка

Сегодня, 16:15

Этот эффект объяснили исследователи из Стэнфордского университета

Пользователь Twitter из Японии с ником @jagarikin разместил забавную оптическую иллюзию под названием "Братья супер-иллюзий", которая быстро стала популярной и озадачила многих интернет-юзеров. Далеко не каждый поймет, в чем уловка.

На анимации изображен эскалатор и несколько фигур. Одни из них поднимаются по лестнице, а другие падают, пройдя к верху. Складывается такое чувство, что это движение является бесконечным. Но это не так – все объекты на изображении не шевелятся вовсе. Иллюзия движения создается за счет изменения цвета.

"Если яркая точка появляется в одной позиции, а затем в другой, смещенной вправо, мы склонны видеть объект, движущийся слева направо. Это базовый эффект", – прокомментировали эту оптическую иллюзию исследователи из Стэнфордского университета.

Напомним, ранее Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто завис над океаном.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

Кроме этого, мы писали об интересной фотографии, на которой якобы запечатлен ночной пейзаж на берегу моря, на самом деле – это оптическая иллюзия.

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Источники: Сегодня , twitter.com/TechAmazing
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