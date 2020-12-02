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Пассажирка самолета отомстила попутчице и испортила ей волосы (видео)

Сегодня, 07:10

Этот ролик был опубликован в TikTok и набрал миллионы просмотров

Пассажирка авиалайнера с помощью жвачки, леденца и кофе испортила длинные волосы впереди сидящей девушки, закрывающие ей экран. Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах показано, как девушка лепит жвачку на длинные волосы соседки, запутывает в них липкий леденец и макает концы волос в стакан с кофе. Стюардесса в черной маске проходит мимо, но не вмешивается, хотя она видит, что происходит.

Один из пользователей по имени Хайден написал: "Сначала мне стало жалко девушку, которая сидела спереди, но после того, как она продолжала отбрасывать волосы назад, я понял, что она получила то, что заслужила".

Ролик был опубликован в TikTok и набрал миллионы просмотров. Однако многие пользователи соцсети решили, что ролик мог быть постановочным, ведь у пассажирок одинаковые шляпы.

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Благодаря особой креативности прославилась и 35-летняя бортпроводница Линдси из США. Стюардесса показала пассажирам и членам экипажа невероятный трюк.

Смотрите видео: секреты профессии стюардессы

Кроме этого, мы рассказывали, как пассажирка самолета кашляла на попутчиков и кричала, что все умрут. Ее "выбросили" за борт.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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