Парни прыгнули в ледяное озеро, чтобы сыграть в шахматы (видео)
Игроки разделись до плавок и остались только в шерстяных шапках
Жители Канады Рон Батуигас и Ник Макнот при температуре минус 20 по Цельсию сделали проруби в ледяном озере и сыграли экстремальную партию в шахматы. Игроки разделись до плавок и остались только в шерстяных шапках. Соответствующее видео опубликовано в Instagram.
Парни начали привыкать к низким температурам еще осенью, когда приехали на курорт The Trace at Oak Lake в Хэвлоке (штат Онтарио), принадлежащий их общему другу. Они плавали в озере каждый день, чтобы постепенно адаптироваться к переохлаждениям. И вот на днях они отважились на радикальный шаг.
По их оценкам, игра в шахматы в ледяном озере заняла от пяти до шести минут. В качестве подставки для шахматной доски канадцы использовали льдину – она оказалась достаточно толстой, чтобы выдержать вес доски и фигур.
Сейчас канадцы чувствуют себя прекрасно и планируют как-нибудь повторить. Свой подвиг они отпраздновали вместе с друзьями-единомышленниками – разожгли костер и поджарили зефир.
Напомним, 23 года назад Гарри Каспаров начал шахматный матч с компьютером и проиграл.
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