Парни прыгнули в ледяное озеро, чтобы сыграть в шахматы (видео)

Игроки разделись до плавок и остались только в шерстяных шапках

Жители Канады Рон Батуигас и Ник Макнот при температуре минус 20 по Цельсию сделали проруби в ледяном озере и сыграли экстремальную партию в шахматы. Игроки разделись до плавок и остались только в шерстяных шапках. Соответствующее видео опубликовано в Instagram.

Парни начали привыкать к низким температурам еще осенью, когда приехали на курорт The Trace at Oak Lake в Хэвлоке (штат Онтарио), принадлежащий их общему другу. Они плавали в озере каждый день, чтобы постепенно адаптироваться к переохлаждениям. И вот на днях они отважились на радикальный шаг.

Видео: Сегодня

По их оценкам, игра в шахматы в ледяном озере заняла от пяти до шести минут. В качестве подставки для шахматной доски канадцы использовали льдину – она оказалась достаточно толстой, чтобы выдержать вес доски и фигур.

Сейчас канадцы чувствуют себя прекрасно и планируют как-нибудь повторить. Свой подвиг они отпраздновали вместе с друзьями-единомышленниками – разожгли костер и поджарили зефир.

Напомним, 23 года назад Гарри Каспаров начал шахматный матч с компьютером и проиграл.

Смотрите видео: Шварценеггер сыграл в шахматы с ослом

Кроме этого, мы узнавали, как победить Бет Хармон – наш эксперимент.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться