"Он воскрес из мертвых": у мужчины на 45 минут остановилось сердце (фото)

Врачи совершили невозможное и чудом спасли ему жизнь

У 45-летнего путешественника Майкла Кнапински на 45 минут остановилась сердце, когда он вместе с компанией друзей катался на лыжах в горах. Врачи смогли совершить невозможное и чудом спасли ему жизнь. Этот случай произошел в национальном парке Маунт Рейнир в штате Вашингтон, США.

По информации издания The New York Post, во время катания на лыжах Майкл отделился от компании, и было принято решение встретиться уже в конце тропы. Однако к условленному времени мужчина не появился. Друзья не на шутку заволновались, начали писать посты в соцсетях и вызвали службу спасения.

Поисковым отрядам удалось найти Майкла. Он лежал среди сугробов без сознания.

Фото: facebook.com/gary.knapinski

"Я был довольно близко к концу дороги. Потом наступила белая пелена, и я ничего не увидел. Не уверен, что случилось дальше. Думаю, я упал", – рассказал потерпевший в комментарии для The Seattle Times.

Фото: facebook.com/gary.knapinski

Спасатели доставили его в больницу, но в вертолете у мужчины остановилось сердце. Спустя 45 минут врачам удалось вернуть пациента к жизни и запустить его сердце заново.

"Он воскрес из мертвых… Может быть, это не совсем правильно с медицинской точки зрения, но его сердце не билось более 45 минут. Это потрясающе!" — заявил доктор Саман Арбаби, руководитель хирургического отделения интенсивной терапии.

Майкл пострадал от обморожения, его почки и сердце еще не восстановились полностью, но врачи утверждают, что все будет хорошо.

Напомним, ранее мы писали, как 46-летняя Глэдис Родригес де Дуарте, которую небезосновательно считали умершей, неожиданно проснулась при подготовке к похоронной службе.

Смотрите видео: детям с врожденным пороком сердца помогают в рамках программы "Здоровое сердце"

Кроме этого, мы писали о жительнице ЮАР, которая "ожила" в холодильнике морга спустя несколько часов после дорожной аварии.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться