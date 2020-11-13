Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото)

13 ноября, 12:02

Подробностями курьезной истории она поделилась в Facebook

Невеста по имени Обри заказала в интернет-магазине приталенное свадебное платье со стразами и оборками, а ей прислали наряд свободного кроя и без каких-либо украшений. Девушка отправила гневное письмо в магазин и приложила снимки, которые она сделала во время примерки. Также клиентка потребовала вернуть потраченные на покупку средства. Об этом сообщает портал News.com.au.

Вскоре Обри пришел ответ. Как выяснилось, она надела платье наизнанку.

"Кто же знал, что они пришлют вывернутое наизнанку платье! В конечном итоге оно оказалось очень красивым", – написала она в закрытом сообществе в Facebook, отметив, что поделилась произошедшим в соцсетях, поскольку "и магазин, и все остальные заслуживают немного веселья в это непростое время".

Невеста надела платье наизнанку
Невеста надела платье наизнанку
Фото: News.com.au

Подписчики сообщества с юмором отреагировали на публикацию Обри. "Ты в своем стиле", "Я так тебе сочувствую! Я чуть не умерла от смеха, бедная девочка", "Сегодня ты прославилась в интернете", "Ты выглядишь прекрасно! Даже когда оно было надето наизнанку", – пишут они.

Читайте также:
Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

Напомним, ранее в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок невесты с пышными формами, на которой разорвалось свадебное платье.

Смотрите видео: подборка самых странных курьезов на свадьбах

Кроме этого, мы рассказывали, как в Сети невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Жених пошутил над невестой и рассмешил гостей на свадьбе: забавное видео Фото дня. Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых Девушка в свадебном платье и со священником пришла к парню на работу, но он попросил ее уйти (видео) Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки
фото свадьба платье невеста
Реклама

Новости партнеров

Умер не от Covid-19? Что заявила блогерша Стужук о смерти мужа
Умер не от Covid-19? Что заявила блогерша Стужук о смерти мужа
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Гола plus-size модель Ешлі Грем у ванні показала неголену пахву
Гола plus-size модель Ешлі Грем у ванні показала неголену пахву
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Events

День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в "Короне"

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

14 ноябряШоу-бизнес

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

13 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

13 ноябряШоу-бизнес

Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

13 ноябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье

13 ноябряАфиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

13 ноябряАктуально

Как выбрать techwear – одежду для ежедневного использования в любую погоду

13 ноябряШоу-бизнес

"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

13 ноябряШоу-бизнес

Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее

13 ноябряEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 ноябряFun

Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото)

13 ноябряАктуально

Потеря волос: причины и как это предотвратить

Новости партнеров

Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Олег Винник рассказал о своих негативных последствиях COVID
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Беременная Настя Каменских показала округлившийся животик
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Олег Винник розповів про свої негативні наслідки коронавірусу
Олег Винник розповів про свої негативні наслідки коронавірусу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять