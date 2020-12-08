Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мост не выдержал 30 королев красоты и рухнул вместе с ними (видео)

Сегодня, 10:16

В результате несчастного случая пострадали три девушки

В таиландском городе Чиангмай с моста свалились 30 участниц конкурса красоты "Мисс Таиланд". Курьезный инцидент произошел на второй день соревнований, когда девушки позировали для фотографий на висячем мосту возле кафе. Об этом сообщает издание Newsflare.

Канаты, которые держали мост, не выдержали нагрузки и оборвались. В результате он обрушился в грязную воду. Пострадали три девушки. У одной из них порезы и ссадины на лбу, еще двое отделались незначительными царапинами.

Читайте также:
Королева красоты упала на сцене в прямом эфире: видео

43-летний владелец ресторана, возле которого был натянут мост, пожертвовала 500 тысяч бат (460 тысяч гривен) на лечение девушек.

Напомним, ранее девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США. Судьи объяснили, что присудили девушке победу за ее улыбку и танец.

Смотрите видео: завистливая модель столкнула со сцены королеву красоты

Кроме этого, мы рассказывали, как в мексиканском городе Куэнкаме на конкурсе красоты для трансгендеров завистливая участница столкнула победительницу со сцены.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бывшей "Мисс Беларусь" вынесли приговор за протест против Лукашенко (фото) Олимпийская чемпионка выиграла конкурс красоты, а раньше кидалась на людей Пенсионерка в бикини попала в финал модельного конкурса: видео Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: фото до и после операции
видео Таиланд мост конкурс красоты
Реклама

Новости партнеров

Фото: ефектна наречена зірки збірної Польщі
Фото: ефектна наречена зірки збірної Польщі
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка
Как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров
Как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров

Популярные статьи

Сегодня, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

Вчера, 18:12Food

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

Вчера, 17:47Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

Вчера, 16:20Wellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

Вчера, 15:36Шоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

Вчера, 14:26Food

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

Вчера, 11:23Events

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

Вчера, 11:11Fun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

6 декабряEvents

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

6 декабряШоу-бизнес

София Ротару спела "Червону руту" в Москве: видео

6 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 6-13 декабря: все знаки зодиака

6 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 декабря: Водолею нужно продумать досуг, а Рыбам – сделать то, что нравится

6 декабряFun

День Вооруженных сил Украины-2020: поздравления в стихах, прозе, эффектные картинки

6 декабряEvents

6 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

6 декабряEvents

Лучшие поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в прозе и стихах

Новости партнеров

Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Брошенная мужем онкобольная ведущая боялась остаться уродом
Брошенная мужем онкобольная ведущая боялась остаться уродом
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Фото сoвeтcких и нынeшних звёзд в oдинaкoвoм вoзpacтe
Назван самый хитрый знак Зодиака
Назван самый хитрый знак Зодиака
Как избавиться от муравьев в доме: способы, которые работают
Как избавиться от муравьев в доме: способы, которые работают

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять