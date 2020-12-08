Мост не выдержал 30 королев красоты и рухнул вместе с ними (видео)

В результате несчастного случая пострадали три девушки

В таиландском городе Чиангмай с моста свалились 30 участниц конкурса красоты "Мисс Таиланд". Курьезный инцидент произошел на второй день соревнований, когда девушки позировали для фотографий на висячем мосту возле кафе. Об этом сообщает издание Newsflare.

Канаты, которые держали мост, не выдержали нагрузки и оборвались. В результате он обрушился в грязную воду. Пострадали три девушки. У одной из них порезы и ссадины на лбу, еще двое отделались незначительными царапинами.

43-летний владелец ресторана, возле которого был натянут мост, пожертвовала 500 тысяч бат (460 тысяч гривен) на лечение девушек.

Напомним, ранее девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты в США. Судьи объяснили, что присудили девушке победу за ее улыбку и танец.

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Кроме этого, мы рассказывали, как в мексиканском городе Куэнкаме на конкурсе красоты для трансгендеров завистливая участница столкнула победительницу со сцены.

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