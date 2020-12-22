Модная стрижка помогла бездомному найти семью, потерянную 10 лет назад (фото)

Мужчине посчастливилось стать участником благотворительной акции

Житель Бразилии по имени Жоау Коэльо Гимарес нашел своих потерянных 10 лет назад родственников благодаря модной стрижке. Мужчине посчастливилось стать участником благотворительной акции от владельца барбершопа Алессандро Лобо.

После стрижки бороды, волос и усов сотрудники магазина подарили Гимаресу три рубашки, брюки, куртку и новые ботинки. Затем Лобо сфотографировал Гимареса и опубликовал его фото до и после изменений на своей странице в Instagram, чтобы призвать других предпринимателей помогать нуждающимся людям. И это сработало!

Пост с трансформацией мужчины стал вирусным и однажды попался на глаза родственникам Жоау Коэльо Гимареса. 17 декабря они приехали, чтобы встретиться с ним.

"Они увидели фотографию и связались со мной, поскольку у него не было телефона или постоянного адреса, – рассказывает Лобо. – Сейчас Рождество, и я хотел показать, как мало требуется, чтобы изменить чью-то жизнь. Мы не представляли, что это будет иметь такие последствия".

Жоау Коэльо Гимарес нашел своих родственников благодаря стрижке Фото: instagram.com/padoooficial Жоау Коэльо Гимарес нашел своих родственников благодаря стрижке Фото: instagram.com/padoooficial Жоау Коэльо Гимарес нашел своих родственников благодаря стрижке Фото: instagram.com/padoooficial Жоау Коэльо Гимарес нашел своих родственников благодаря стрижке Фото: instagram.com/padoooficial Жоау Коэльо Гимарес нашел своих родственников благодаря стрижке Фото: instagram.com/padoooficial 1/5

Ранее активисты-экспериментаторы из Харькова организовали интересный социальный проект, в рамках которого показали, как из украинского бездомного всего за несколько часов можно сделать красавца.

Смотрите видео: невероятное перевоплощение бездомного в красавца

Кроме этого, мы писали, как в канадском Эдмонтоне бездомный по имени Адам нашел на помойке рисунок, который оказался оригиналом работы Disney для мультфильма "Бэмби".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться