"Обманула всех": невеста притворилась больной раком, чтобы собрать деньги на свадьбу

Она убеждала родных и близких в том, что жить ей осталось "не больше двух месяцев"

29-летняя Тони Стенден из британского Ливерпуля притворилась умирающей, чтобы собрать деньги на свадьбу и медовый месяц. Она убеждала родных и близких в том, что у нее диагностировали рак и жить ей осталось "не больше двух месяцев".

Для пущего эффекта Тони даже побрила голову, чтобы создать иллюзию, что она проходит курс химиотерапии.

Тони Стенден и ее возлюбленный Джеймс

Фото: Mirrorpix

Женщина также заявила о желании видеть на своей свадьбе 57-летнего отца Дерека, у которого и в самом деле была онкология. Мужчина до свадьбы дочери не дожил. Однако на церемонии была включена видеозапись, в которой он пожелал ей и ее будущему мужу счастья.

Стенден притворилась больной раком, чтобы заставить друзей собрать ей на свадьбу

Фото: Mirrorpix

Чтобы поддержать Тони, друзья собрали для нее 8,5 тысяч фунтов стерлингов. Стенден воспользовалась деньгами, чтобы сыграть свадьбу и провести медовый месяц в Турции. Позднее друзья разоблачили ее обман. На суде женщина призналась в мошенничестве.

"Она могла бы получить премию „Оскар". Ее актерская игра была так хороша. Она всех нас обманула", – заявила изданию New York Post 33-летняя Тони Шерил Астон, пожертвовавшая Стенден на лечение 525 фунтов стерлингов.

Напомним, ранее мы писали, как жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни.

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Кроме этого, невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых.

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