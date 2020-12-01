Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Обманула всех": невеста притворилась больной раком, чтобы собрать деньги на свадьбу

Сегодня, 11:24

Она убеждала родных и близких в том, что жить ей осталось "не больше двух месяцев"

29-летняя Тони Стенден из британского Ливерпуля притворилась умирающей, чтобы собрать деньги на свадьбу и медовый месяц. Она убеждала родных и близких в том, что у нее диагностировали рак и жить ей осталось "не больше двух месяцев".

Для пущего эффекта Тони даже побрила голову, чтобы создать иллюзию, что она проходит курс химиотерапии.

Тони Стенден и ее возлюбленный Джеймс
Фото: Mirrorpix

Женщина также заявила о желании видеть на своей свадьбе 57-летнего отца Дерека, у которого и в самом деле была онкология. Мужчина до свадьбы дочери не дожил. Однако на церемонии была включена видеозапись, в которой он пожелал ей и ее будущему мужу счастья.

Стенден притворилась больной раком, чтобы заставить друзей собрать ей на свадьбу
Фото: Mirrorpix

Чтобы поддержать Тони, друзья собрали для нее 8,5 тысяч фунтов стерлингов. Стенден воспользовалась деньгами, чтобы сыграть свадьбу и провести медовый месяц в Турции. Позднее друзья разоблачили ее обман. На суде женщина призналась в мошенничестве.

"Она могла бы получить премию „Оскар". Ее актерская игра была так хороша. Она всех нас обманула", – заявила изданию New York Post 33-летняя Тони Шерил Астон, пожертвовавшая Стенден на лечение 525 фунтов стерлингов.

Напомним, ранее мы писали, как жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни.

Смотрите видео: особенности свадьбы по-швейцарски

Кроме этого, невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Жених на свадьбе случайно ударил невесту ногой по лицу (видео) Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото) Свадьбу "накрыла" полиция. Как оказалось, копов вызвали соседи – их не пригласили на торжество (фото) Фото дня. Невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых
фото свадьба рак невеста
Реклама

Новости партнеров

Назван избранник "Холостячки" Мишиной: карты раскрыли до финала
Назван избранник "Холостячки" Мишиной: карты раскрыли до финала
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Ана Чери разомлела под душем: фанаты "взорвались" от увиденного
Кудрявцева обнародовала фото дочери и молодого красавца-мужа
Кудрявцева обнародовала фото дочери и молодого красавца-мужа

Популярные статьи

Сегодня, 10:37Wellness

Всемирный день борьбы со СПИДом: как передается ВИЧ и как избежать заражения

Сегодня, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня 1 декабря: Овнов ждет хороший день, а вот Тельцов – очень напряженный

Сегодня, 04:20Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Вчера, 12:57Шоу-бизнес

"Днище и клоунда": реакция Сети на финал "Танців з зірками" и победу Санты Димопулос

Вчера, 12:25Шоу-бизнес

"Моя мама тяжело больна": дочь Заворотнюк – о состоянии онкобольной актрисы

Вчера, 11:30Food

Мандарины: польза, вред и секреты выбора

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

"Идите нах**": MELOVIN разозлился на тележурналистов из-за скандального сюжета о нем (видео)

Вчера, 10:59Fun

Врач тайно оплодотворил сотни пациенток. Его дети ищут друг друга по всему миру

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 30 ноября: Водолей будет батарейкой, а Рыбам нужно заняться собой

Вчера, 05:30Events

Полнолуние и затмение 30 ноября: что нельзя делать

29 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 29 ноября: Тельцы станут слишком романтичными, а Близнецов ждет нейтральный день

29 ноябряEvents

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

28 ноябряСтиль

Сомнительные скидки, или как магазины Киева обманывают в "черную пятницу"

28 ноябряСтиль

В кожаных штанах и берете: Алла Пугачева показала стильный осенний образ

28 ноябряСтиль

Самая модная стрижка 2020-го: кому подходит каре и как выбрать подходящий тип по форме лица

28 ноябряШоу-бизнес

"На ужин у меня была бутылка вина": Анита Луценко впервые рассказала о смерти экс-бойфренда

Новости партнеров

Несподіване відкриття щодо імунітету до COVID зробили вчені
Несподіване відкриття щодо імунітету до COVID зробили вчені
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Алина Гросу озвучила главную претензию бывшего мужа
Алина Гросу озвучила главную претензию бывшего мужа

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять