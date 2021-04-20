Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нужно посмотреть дважды: 10 забавных снимков с необычным поворотом

Сегодня, 15:05

Яхав Драйзин из Израиля создает очень интересные фотографии с оптической иллюзией. Он соединяет в одном кадре повседневные предметы

Отец троих детей из израильского Тель-Авива по имени Яхав Драйзин работает в сфере рекламы, а на досуге создает очень забавные фотографии с необычным поворотом.

"Я постоянно ищу вдохновение, чтобы развить свои творческие навыки, ведь это часть моей работы. Фотографии с изюминкой помогают мне в этом", – пишет Яхав на своем официальном сайте.

Чтобы похвастаться своими работами, Драйзин специально создал отдельную страничку в Instagram. На его аккаунт уже подписались больше 14 тысяч любителей креатива и их количество постоянно растет.

Предлагаем вам посмотреть на самые интересные работы Яхава Драйзина:

1. Прикольное фото в зоопарке

Yahav Draizin (@yahavd)

2. Необычный взгляд на культовые фильмы

Yahav Draizin (@yahavd)

3. Вот это сцена!

Yahav Draizin (@yahavd)

4. Позитивное мышление

Yahav Draizin (@yahavd)

5. Новый взгляд на путешествия

Yahav Draizin (@yahavd)

6. Действительно оригинальная заставка

Yahav Draizin (@yahavd)

7. Красотка!

Yahav Draizin (@yahavd)

8. Тюнинг

Yahav Draizin (@yahavd)

9. Будет что вспомнить

Yahav Draizin (@yahavd)

10. Маску забыл дома

Yahav Draizin (@yahavd)

У нас есть не менее интересный проект: ранее мы подготовила увлекательный календарь подарков на апрель.

Напомним, художник Алексей Кондаков "вставляет" портреты из классических картин в сцены современной жизни. Кроме этого, мы рассказывали о мастере, который создает "живые" рисунки на стенах заброшенных зданий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Бело-голубой или бело-зеленый: цвет фургона с оптической иллюзией озадачил соцсети Девушка сфотографировалась на пляже и сильно удивилась, когда рассмотрела фон Загадочная оптическая иллюзия с котом поставила соцсети в тупик (фото) Оптическая иллюзия: непонятный цвет дождевого плаща поставил Сеть в тупик (фото)
фото иллюзия
Источники: Сегодня , instagram.com/yahavd
Реклама

Новости партнеров

Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Іраклі Макацарія вперше показав свою 19-річну кохану
Іраклі Макацарія вперше показав свою 19-річну кохану
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца пищевыми красителями

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 20 апреля для всех знаков зодиака: Львы, будьте готовы к неистовой страсти!

Вчера, 18:36Звездно

Супруга Николая Тищенко показала подготовку к скандальной вечеринке

Вчера, 13:32Вкусно

Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Вчера, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Вчера, 12:16Звездно

Бывшая домработница Пугачевой и Киркорова купила однокомнатную квартиру в Москве: Жила как у Христа за пазухой

Вчера, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Вчера, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Вчера, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

18 апреляЗвездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

18 апреляЗвездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

18 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

18 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

Новости партнеров

Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
Вагітна дружина Віктора Павліка показала, як змінилася її фігура
Вагітна дружина Віктора Павліка показала, як змінилася її фігура
56-летняя итальянка Моника Беллуччи снялась в наряде с декольте
56-летняя итальянка Моника Беллуччи снялась в наряде с декольте
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять