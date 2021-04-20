Нужно посмотреть дважды: 10 забавных снимков с необычным поворотом

Яхав Драйзин из Израиля создает очень интересные фотографии с оптической иллюзией. Он соединяет в одном кадре повседневные предметы

Отец троих детей из израильского Тель-Авива по имени Яхав Драйзин работает в сфере рекламы, а на досуге создает очень забавные фотографии с необычным поворотом.

"Я постоянно ищу вдохновение, чтобы развить свои творческие навыки, ведь это часть моей работы. Фотографии с изюминкой помогают мне в этом", – пишет Яхав на своем официальном сайте.

Чтобы похвастаться своими работами, Драйзин специально создал отдельную страничку в Instagram. На его аккаунт уже подписались больше 14 тысяч любителей креатива и их количество постоянно растет.

Предлагаем вам посмотреть на самые интересные работы Яхава Драйзина:

1. Прикольное фото в зоопарке

2. Необычный взгляд на культовые фильмы

3. Вот это сцена!

4. Позитивное мышление

5. Новый взгляд на путешествия

6. Действительно оригинальная заставка

7. Красотка!

8. Тюнинг

9. Будет что вспомнить

10. Маску забыл дома

У нас есть не менее интересный проект: ранее мы подготовила увлекательный календарь подарков на апрель.

Напомним, художник Алексей Кондаков "вставляет" портреты из классических картин в сцены современной жизни. Кроме этого, мы рассказывали о мастере, который создает "живые" рисунки на стенах заброшенных зданий.

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