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Художница создает иллюстрации с украинским характером, а заработанные деньги отправляет армии

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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30 марта, 15:30
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Девушка рисует на заказ, а все заработанные средства передает фонду SaveLIFE и благотворительным организациям Украины
Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии
Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

В самое тяжелое время для каждого из нас мы ни в коем случае не должны падать духом, ну и, конечно, при возможности нужно стараться подбадривать других. Недавняя порция мемов о Чернобаевке, которые "облетели" Instagram и Facebook, на славу нас повеселила, но какое же счастье, когда искусство несет не только эстетическое удовольствие, но и пользу смотрите, как девушка с помощью иллюстраций собирает деньги для армии Украины.

Ната Русина рисует на заказ, а все средства передает фонду SaveLIFE и благотворительным организациям Украины. Ее работы поймут только украинцы, которые не сомневаются в нашей победе!

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Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии
Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии
Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии
Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Реклама

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии
Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии
Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии
Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Реклама

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии
Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии
Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии
Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии
Художница с помощью иллюстраций помогает украинской армии / Фото: instagram.com/rusina.tata/

Также смотрите: Что хотели бы устроить украинцы в селе после победы – 3 идеи.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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