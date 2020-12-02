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Дадим каждому снеговику по носу, или История о том, как "Водный Мир" полезен в любой ситуации

Сегодня, 17:49

Известный бренд морепродуктов "Водный мир" призывает получать пользу моря каждый день

Известный бренд морепродуктов "Водный мир" совместно с Rengent Film Production выпустили новогодний ролик, в котором призывает потребителей получать пользу моря каждый день, а не только на Новый год. "Мы хотим показать, что крабовые палочки — это не только продукт, который покупают раз в год для новогоднего салата, а прежде всего полезный дар моря, изготовленный из белой океанической рыбы, который можно добавить в своей ежедневный рацион", – говорит производитель.

Дети довольно часто подражают родителям в привычках и поведении. Главная героиня (девочка-подросток) следит за своим питанием и ест только полезное – овощи, например. Ее идею не разделяет младший брат. По его мнению, еда прежде всего должна быть вкусной. Но разве может вкусное быть полезным? Девочка тщательно изучает состав на упаковке и выясняет, что крабовые палочки содержат омега-3, витамины и минералы. А значит они полезные! Теперь можно не переживать за лишние килограммы.

А еще ТМ "Водный Мир" предлагает интересный способ использования крабовых палочек, помимо употребления в пищу. Например, из них можно соорудить нос снеговику. Именно так сделал главный герой ролика и не прогадал, ведь крабовые палочки приносят пользу в любой ситуации. И самому поесть, и снеговику помочь.

Новый год – это всегда чудо, потому в ролике не обошлось без магии. Снеговик умеет улыбаться, удивляться и даже кушать крабовые палочки. Его оживили с помощью волшебства и компьютерной графики. А любимцем съемочной группы стал невероятно послушный и приветливый лабрадор Рики, который добавил комедийного настроения в сюжет. Атмосфера видео напоминает рождественский фильм "Один дома" – сказочная зима, много снега, новогодние декорации, настоящая сказка.

Режиссером ролика выступил Станислав Морозов, известный своими работами над клипами популярных украинских артистов. А главную героиню сыграла финалистка детского "Голоса страны 5", талантливая молодая певица из Одессы Полина Бабий (примечание – производитель морепродуктов "Водный Мир" тоже располагается в городе у моря), которая прекрасно вжилась в роль умницы, придерживающейся правильного питания.

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видео Новый год крабовые палочки ролик Водный мир
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