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Священник стал звездой YouTube. Его видео для верующих набирают десятки тысяч просмотров

Сегодня, 10:48

Святой отец заинтересовался блогерством во время карантина

Украинский священник Тарас Бровди из Ивано-Франковской области стал блогером, чтобы навернуть людей к православной церкви. Он каждый день записывает ролики, которые за считанные часы набирают тысячи просмотров!

Тем не менее, проповедник не считает себя звездой YouTube, потому что для него это "всего лишь один из способов донести до общественности Слово Божье".

Святой отец заинтересовался блогерством во время карантина, когда ему пришлось править богослужение в пустом храме.

"Хотел проповедовать, а людей нет. Поэтому я решил включить камеру и читать молитвы онлайн", – делится он своими размышлениями.

Священник Тарас Бровди стал YouTube-блогером
Фото: "Сегодня"

Первое видео Бровди о Пасхе за считанные часы набрало более 50 тысяч просмотров.

"Теперь я понимаю, что такое хайп. Одним словом, когда поймал какую-то актуальную волну", – добавляет он.

У отца Тараса даже есть расписанный контент-план на неделю:

  • понедельник – Слово Божье;
  • вторник – рассказ о каком-то интересном наблюдении;
  • среда – мудрость святого или кого-то из великих людей;
  • четверг – общение с детьми;
  • пятница – обзор интересного фильма или книги;
  • суббота – житейская мудрость.

Кстати, к священнику со штативом местными жители уже привыкли.

"Он такой человечный, вот чтобы все такими были, было бы очень хорошо", – рассказывает прихожанка Анна Спасюк.

Сюжет Оксаны Щербины
Видео: Сегодня

Для верующих отец Тарас готовит еще много чего интересного: будет истолковывать основы веры в режиме онлайн, а также рассказывать об особенностях воспитания детей. А еще планирует добавить к своим видео и музыку – сейчас он учится играть на гитаре.

"Цель его жизни – привести к Богу побольше людей, а YouTube – это как раз то место, где их много", – утверждает жена священника-блогера Евгения Бровди.

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Кстати, если вы до сих пор не в курсе, украинский журналист Александр Панченко, много лет работавший в газете "Сегодня" и на сайте segodnya.ua, взял себе колоритный псевдоним Дед Панч, завел уникальный влог и стремительно завоевывает просторы YouTube! Посмотрите, не пожалеете.

А еще лучше попробуйте записать видео сами – это может стать интересным и небанальным подарком к празднику 8 Марта. Ну, а на всякий случай – вот вам список самых вкусных, стильных и модных подарков к женскому дню.

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Источник: Сегодня
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