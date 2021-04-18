Секрет синабонів – як приготувати справжні булочки з корицею
Важливо дотримуватися особливостей рецептури, інакше є ризик отримати звичайну випічку
Рол зі смачного тіста з корицею всередині, прикрашений легким ніжним кремом. Це все синабони, найвпізнаваніші булочки в багатьох країнах. І можливо, зовсім скоро вони увійдуть до списку класичної світової випічки. Спробуйте спекти синабони вдома, у вас обов'язково вийде. Якщо у вас є бажання поділитися своїми особистими рецептами з усією країною, беріть участь у нашому конкурсі.
Хто і де вперше приготував синабони
Придумали їх майже сорок років тому американські батько і син Річ і Грег Комен із Сієтла. Шляхом тривалих експериментів народилася ідеальна формула з трьома важливими елементами:
- тісто з пшениці з високим вмістом клейковини
- булочка має бути з п'ятьох завитків
- індонезійська кориця найвищої якості
Рецепт класичного синабона з вершковим сиром і корицею
Інгредієнти для тіста
- Борошно – 600-700 г
- Молоко – 200 мл
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 100 г
- Масло вершкове – 70-80 г
- Дріжджі – 50 г свіжих (або 11 г сухих)
- Сіль – 1 ч. л.
Інгредієнти для начинки
- Масло вершкове – 50 г
- Цукор коричневий – 200 г
- Кориця – 20 г
Інгредієнти для крему
- Сир вершковий – 50-60 г
- Цукрова пудра – 100 г
- Масло вершкове м'яке – 40 г
- Ванілін – за смаком
Готуємо тісто
- Перед цим потрібно приготувати клейковину: одну столову ложку борошна (з великою гіркою) змішати з двома столовими ложками води. Замісити круте тісто. Промити це тісто під струменем холодної води. Має вийти неоднорідна субстанція – це і є клейковина. Додати її в тісто перед борошном.
- У чашці змішати тепле молоко з ложечкою цукру і додати дріжджі. Виходить опара. Чекати 10-15 хвилин, доки вона не підніметься.
- У великій мисці збити яйця кімнатної температури з цукром, що залишився, потім додати м'яке масло і сіль, перемішати.
- Коли опара підійде (збільшиться) вилити її в яєчно-масляну суміш, додати клейковину, перемішати і додати просіяне борошно. Борошна може знадобитися менше або більше, тому її варто насипати поступово, щоб тісто не вийшло сильно крутим.
- Ретельно вимісити тісто, воно не має прилипати до рук.
- Згорнути тісто і накрити харчовою плівкою або рушником. Залишити в теплому місці на одну годину.
- Тісто має збільшитися приблизно вдвічі.
Готуємо начинку
- Розтопити масло на плиті. Коричневий цукор і корицю поєднати і перемішати з маслом.
Готуємо крем
- Змішати вершковий сир з м'яким маслом до однорідної консистенції. Додати цукрову пудру і ванілін. Поставити в тепле місце.
Формуємо булочки
- Стіл трохи посипати борошном і вимісити тісто на столі. Якщо воно сильно липне до рук, додати ще невелику кількість борошна. Замішувати тісто кілька хвилин.
- Щойно воно перестане прилипати, згорнути в кулю, накрити рушником і дати відпочити ще 5 хвилин.
- Розкачати качалкою тонкий пласт завтовшки близько 5 міліметрів і розміром 30 на 40 сантиметрів.
- Рівномірно розподілити начинку з масла, цукру та кориці. Залишити порожніми три сантиметри від краю, щоб згорнутий рулет добре склеївся в замок.
- Щільно згорнути тісто в рулет, щоб він не розвалився. Для правильних синабонів має вийти не більше п'яти витків.
- Розрізати рулет на частини завтовшки 3 см. Ніж має бути гострий, щоб не деформувати булочки.
- Змастити форму для запікання маслом, викласти булочки на відстані 4 сантиметрів одна від одної.
- Накрити харчовою плівкою на 30 хвилин.
- Розігріти духовку до 180 градусів. Випікати від 18 до 25 хвилин. Готовність випічки можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.
- Дати булочкам трохи охолонути і прикрасити кремом.
Тут знайдете рецепт сицилійських тістечок канолі.
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