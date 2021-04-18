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Секрет синабонів – як приготувати справжні булочки з корицею

Сьогодні, 09:00

Важливо дотримуватися особливостей рецептури, інакше є ризик отримати звичайну випічку

Рол зі смачного тіста з корицею всередині, прикрашений легким ніжним кремом. Це все синабони, найвпізнаваніші булочки в багатьох країнах. І можливо, зовсім скоро вони увійдуть до списку класичної світової випічки. Спробуйте спекти синабони вдома, у вас обов'язково вийде. Якщо у вас є бажання поділитися своїми особистими рецептами з усією країною, беріть участь у нашому конкурсі.

Хто і де вперше приготував синабони

Придумали їх майже сорок років тому американські батько і син Річ і Грег Комен із Сієтла. Шляхом тривалих експериментів народилася ідеальна формула з трьома важливими елементами:

  • тісто з пшениці з високим вмістом клейковини
  • булочка має бути з п'ятьох завитків
  • індонезійська кориця найвищої якості

Рецепт класичного синабона з вершковим сиром і корицею

Фото: instagram.com/p/CNg6c-dHyGE/

Інгредієнти для тіста

  • Борошно – 600-700 г
  • Молоко – 200 мл
  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 100 г
  • Масло вершкове – 70-80 г
  • Дріжджі – 50 г свіжих (або 11 г сухих)
  • Сіль – 1 ч. л.

Інгредієнти для начинки

  • Масло вершкове – 50 г
  • Цукор коричневий – 200 г
  • Кориця – 20 г

Інгредієнти для крему

  • Сир вершковий – 50-60 г
  • Цукрова пудра – 100 г
  • Масло вершкове м'яке – 40 г
  • Ванілін – за смаком

Готуємо тісто

  1. Перед цим потрібно приготувати клейковину: одну столову ложку борошна (з великою гіркою) змішати з двома столовими ложками води. Замісити круте тісто. Промити це тісто під струменем холодної води. Має вийти неоднорідна субстанція – це і є клейковина. Додати її в тісто перед борошном.
  2. У чашці змішати тепле молоко з ложечкою цукру і додати дріжджі. Виходить опара. Чекати 10-15 хвилин, доки вона не підніметься.
  3. У великій мисці збити яйця кімнатної температури з цукром, що залишився, потім додати м'яке масло і сіль, перемішати.
  4. Коли опара підійде (збільшиться) вилити її в яєчно-масляну суміш, додати клейковину, перемішати і додати просіяне борошно. Борошна може знадобитися менше або більше, тому її варто насипати поступово, щоб тісто не вийшло сильно крутим.
  5. Ретельно вимісити тісто, воно не має прилипати до рук.
  6. Згорнути тісто і накрити харчовою плівкою або рушником. Залишити в теплому місці на одну годину.
  7. Тісто має збільшитися приблизно вдвічі.

    Готуємо начинку

    1. Розтопити масло на плиті. Коричневий цукор і корицю поєднати і перемішати з маслом.

      Готуємо крем

      1. Змішати вершковий сир з м'яким маслом до однорідної консистенції. Додати цукрову пудру і ванілін. Поставити в тепле місце.

      Формуємо булочки

      1. Стіл трохи посипати борошном і вимісити тісто на столі. Якщо воно сильно липне до рук, додати ще невелику кількість борошна. Замішувати тісто кілька хвилин.
      2. Щойно воно перестане прилипати, згорнути в кулю, накрити рушником і дати відпочити ще 5 хвилин.
      3. Розкачати качалкою тонкий пласт завтовшки близько 5 міліметрів і розміром 30 на 40 сантиметрів.
      4. Рівномірно розподілити начинку з масла, цукру та кориці. Залишити порожніми три сантиметри від краю, щоб згорнутий рулет добре склеївся в замок.
      5. Щільно згорнути тісто в рулет, щоб він не розвалився. Для правильних синабонів має вийти не більше п'яти витків.
      6. Розрізати рулет на частини завтовшки 3 см. Ніж має бути гострий, щоб не деформувати булочки.
      7. Змастити форму для запікання маслом, викласти булочки на відстані 4 сантиметрів одна від одної.
      8. Накрити харчовою плівкою на 30 хвилин.
      9. Розігріти духовку до 180 градусів. Випікати від 18 до 25 хвилин. Готовність випічки можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки.
      10. Дати булочкам трохи охолонути і прикрасити кремом.

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