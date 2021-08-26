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И гарнир, и добавка к первым блюдам – рецепт "Полтавской" приправы на зиму

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
26 августа, 14:05
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Особенность этой приправы – яблоки, выбирайте кисло-сладкие. Приправа может стать закуской, быть гарниром для мяса или рыбы, еще ею можно насыщать томатным ароматом и вкусом первые блюда
Полтавская приправа - рецепт
Полтавская приправа - рецепт / Фото: instagram.com/eda_na_vek/

Помидоры на зиму можно закрыть в собственном соку, а можно приготовить очень вкусную приправу – "Полтавскую". Рецепт ее очень простой, а среди ингредиентов – максимально доступные в это время овощи и фрукты. Фрукты – это кисло-сладкие яблоки, которые придают приправе легкую кислинку. Использовать ее можно в любых целях – добавить к картофелю, рису или макаронам, приготовить соус для мяса или просто есть с хлебом.

Полтавская приправа – рецепт

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Ингредиенты

  • Помидоры – 1 кг
  • Перец болгарский – 2-3 шт.
  • Яблоки, морковь – по 2 шт.
  • Лук репчатый – 1-2 шт.
  • Перец острый – 1 шт.
  • Соль – 1 ст. л. (без горки)
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Масло подсолнечное – 4-5 ст. л.
  • Чеснок – 10 зуб.

Способ приготовления

  1. Лук и морковь почистить, крупно нарезать и пропустить через мясорубку.
  2. Измельченные овощи выложить в сотейник с разогретым подсолнечным маслом и обжарить несколько минут.
  3. Через мясорубку пропустить помидоры и болгарский перец. Переложить овощное пюре в сотейник. Продолжать готовить на маленьком огне под крышкой.
  4. К овощам добавить пропущенные через мясорубку яблоки и острый перец. Готовить около 40 минут. Соль и сахар добавить по вкусу.
  5. Добавить пропущенный через пресс чеснок, готовить еще 5 минут. Кипящую приправу разложить по стерильным банкам и закатать металлическими крышками. Хранить в прохладном месте.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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