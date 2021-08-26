І гарнір, і добавка до перших страв – рецепт "Полтавської" приправи на зиму

Особливість цієї приправи – яблука, вони мають бути кисло-солодкими. Приправа може стати закускою, може бути гарніром для м'яса або риби, ще нею можна насичувати томатним ароматом і смаком перші страви

Полтавська приправа - рецепт / Фото: instagram.com/eda_na_vek/

Помідори на зиму можна закрити у власному соку, а можна приготувати дуже смачну приправу – "Полтавську". Рецепт її дуже простий, а серед інгредієнтів – максимально доступні в цей час овочі та фрукти. Фрукти – це кисло-солодкі яблука, які надають приправі легкої кислинки. Використовувати її можна в будь-яких цілях – додати до картоплі, рису або макаронів, приготувати соус для м'яса або просто їсти з хлібом.

Полтавська приправа – рецепт

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Інгредієнти

Помідори – 1 кг

Перець болгарський – 2-3 шт.

Яблука, морква – по 2 шт.

Цибуля ріпчаста – 1-2 шт.

Перець гострий – 1 шт.

Сіль – 1 ст. л. (без гірки)

Цукор – 2 ст. л.

Олія соняшникова – 4-5 ст. л.

Часник – 10 зуб.

Спосіб приготування

Цибулю і моркву почистити, крупно нарізати і пропустити через м'ясорубку. Подрібнені овочі викласти в сотейник з розігрітою соняшниковою олією і обсмажити кілька хвилин. Через м'ясорубку пропустити помідори і болгарський перець. Перекласти овочеве пюре в сотейник. Продовжувати готувати на маленькому вогні під кришкою. До овочів додати пропущені через м'ясорубку яблука і гострий перець. Готувати близько 40 хвилин. Сіль і цукор додати за смаком. Додати пропущений через прес часник, готувати ще 5 хвилин. Киплячу приправу розкласти по стерильних банках і закатати металевими кришками. Зберігати в прохолодному місці.

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