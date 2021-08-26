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І гарнір, і добавка до перших страв – рецепт "Полтавської" приправи на зиму

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
26 серпня, 14:05
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Особливість цієї приправи – яблука, вони мають бути кисло-солодкими. Приправа може стати закускою, може бути гарніром для м'яса або риби, ще нею можна насичувати томатним ароматом і смаком перші страви
Полтавська приправа - рецепт
Полтавська приправа - рецепт / Фото: instagram.com/eda_na_vek/

Помідори на зиму можна закрити у власному соку, а можна приготувати дуже смачну приправу – "Полтавську". Рецепт її дуже простий, а серед інгредієнтів – максимально доступні в цей час овочі та фрукти. Фрукти – це кисло-солодкі яблука, які надають приправі легкої кислинки. Використовувати її можна в будь-яких цілях – додати до картоплі, рису або макаронів, приготувати соус для м'яса або просто їсти з хлібом.

Полтавська приправа – рецепт

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Інгредієнти

  • Помідори – 1 кг
  • Перець болгарський – 2-3 шт.
  • Яблука, морква – по 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 1-2 шт.
  • Перець гострий – 1 шт.
  • Сіль – 1 ст. л. (без гірки)
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Олія соняшникова – 4-5 ст. л.
  • Часник – 10 зуб.

Спосіб приготування

  1. Цибулю і моркву почистити, крупно нарізати і пропустити через м'ясорубку.
  2. Подрібнені овочі викласти в сотейник з розігрітою соняшниковою олією і обсмажити кілька хвилин.
  3. Через м'ясорубку пропустити помідори і болгарський перець. Перекласти овочеве пюре в сотейник. Продовжувати готувати на маленькому вогні під кришкою.
  4. До овочів додати пропущені через м'ясорубку яблука і гострий перець. Готувати близько 40 хвилин. Сіль і цукор додати за смаком.
  5. Додати пропущений через прес часник, готувати ще 5 хвилин. Киплячу приправу розкласти по стерильних банках і закатати металевими кришками. Зберігати в прохолодному місці.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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