Как сделать подставки под горячее: лайфхаки с фото
Множество идей для домашнего декора своими руками с фото
Любую вещь проще всего купить. Но если вы сделаете какую-то нехитрую домашнюю утварь своими руками, то получите гораздо больше удовольствия в процессе творчества. Да и потом, пользуясь этой вещью, продолжите наслаждаться результатами своих трудов.
Life Сегодня собрали для вас несколько интересных идей, как сделать подставки под горячее своими руками из самых разнообразных материалов. Если к вам на чай заглянут гости, удивите их эффектным декором.
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- Лайфхак 1. Горячее на винных пробках
Пробковое дерево отлично держит температуру. Так что, если у вас накопилось достаточное количество винных пробок, из них получатся практичные теплостойкие подставки.
- Лайфхак 2. Деревянные подставки
Не слишком толстые ветки можно пустить на спил и сделать из них красивую кухонную утварь. А если это фруктовые деревья, то под воздействием высокой температуры они начнут источать приятный аромат. Недаром шашлыки рекомендуют жарить именно на фруктовых дровах!
- Лайфхак 3. Каменные подставки под горячее
Прекрасным напоминанием о море станут подставки из морских камешков. Главное – подобрать одинаковые по размеру, а затем приклеить на плотную основу. Можно выложить причудливые узоры или сделать их одного цвета. Но будьте осторожны с керамикой и стеклом – на камне такая посуда может разбиться.
- Лайфхак 4. Вязанные подставки под чашки
Дружите с нитками и крючком? Тогда вам не составит труда связать такие симпатичные смайлики под чашки – и утро будет добрым!
- Лайфхак 5. Стильный джинс
Старые джинсы можно использовать не только для пошива одежды или покрывала. Прочный плотный и неизменно модный материал также пригодится для изготовления подставок под кастрюли или сковородки. Причем, их можно пошить из лоскутков, а можно скрутить из отрезанных поясов джинсовых штанов.
- Лайфхак 6. Эффектные подставки из эпоксидной смолы
Эпоксидная смола – интересный материал, из которого достаточно просто можно сделать массу нарядных вещиц, в том числе и подставки под чашки. Она создает эффект глянцевой поверхности, а что касается рисунка, узора, цвета, наполнения – тут выбор за вами.
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