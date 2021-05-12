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Как сделать подставки под горячее: лайфхаки с фото

Сегодня, 20:30

Множество идей для домашнего декора своими руками с фото

Подставки под горячее: идеи с фото
Подставки под горячее: идеи с фото
Фото: Pinterest

Любую вещь проще всего купить. Но если вы сделаете какую-то нехитрую домашнюю утварь своими руками, то получите гораздо больше удовольствия в процессе творчества. Да и потом, пользуясь этой вещью, продолжите наслаждаться результатами своих трудов.

Life Сегодня собрали для вас несколько интересных идей, как сделать подставки под горячее своими руками из самых разнообразных материалов. Если к вам на чай заглянут гости, удивите их эффектным декором.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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  • Лайфхак 1. Горячее на винных пробках

Подставки под горячее
Подставки под горячее
Фото: Pinterest

Пробковое дерево отлично держит температуру. Так что, если у вас накопилось достаточное количество винных пробок, из них получатся практичные теплостойкие подставки.

  • Лайфхак 2. Деревянные подставки

Подставки под горячее
Подставки под горячее
Фото: Pinterest

Не слишком толстые ветки можно пустить на спил и сделать из них красивую кухонную утварь. А если это фруктовые деревья, то под воздействием высокой температуры они начнут источать приятный аромат. Недаром шашлыки рекомендуют жарить именно на фруктовых дровах!

  • Лайфхак 3. Каменные подставки под горячее

Подставки под горячее
Подставки под горячее
Фото: Pinterest

Прекрасным напоминанием о море станут подставки из морских камешков. Главное – подобрать одинаковые по размеру, а затем приклеить на плотную основу. Можно выложить причудливые узоры или сделать их одного цвета. Но будьте осторожны с керамикой и стеклом – на камне такая посуда может разбиться.

  • Лайфхак 4. Вязанные подставки под чашки

Подставки под горячее
Подставки под горячее
Фото: Pinterest

Дружите с нитками и крючком? Тогда вам не составит труда связать такие симпатичные смайлики под чашки – и утро будет добрым!

  • Лайфхак 5. Стильный джинс

Что можно сделать из джинсов
Что можно сделать из джинсов
Фото: Pinterest

Старые джинсы можно использовать не только для пошива одежды или покрывала. Прочный плотный и неизменно модный материал также пригодится для изготовления подставок под кастрюли или сковородки. Причем, их можно пошить из лоскутков, а можно скрутить из отрезанных поясов джинсовых штанов.

  • Лайфхак 6. Эффектные подставки из эпоксидной смолы

Подставки под горячее
Подставки под горячее
Фото: Pinterest

Эпоксидная смола – интересный материал, из которого достаточно просто можно сделать массу нарядных вещиц, в том числе и подставки под чашки. Она создает эффект глянцевой поверхности, а что касается рисунка, узора, цвета, наполнения – тут выбор за вами.

Ранее мы делились идеями, как сделать креативные обновки из ненужных пуговиц: ТОП-10 лайфхаков с фото.

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