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28 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 28 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 28 февраля? Международный день редких заболеваний. Неделя о мытаре и фарисее, день памяти апостола от 70-х Онисима – в православном календаре. Онисим Овчарник – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Арсений, Афанасий, Евфросиния, Иван, Михаил, Николай, Павел, Пафнутий, Петр, Семен, Софья.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 февраля.

28 февраля: какой сегодня праздник
28 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года, согласно приказу министра обороны страны.
  • Международный день редких заболеваний (Rare Disease Day) традиционно проводится в самый редкий день в году, 29 февраля, однако в невисокосные годы он отмечается 28 февраля. Проводится с целью привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями.
  • День Андалусии отмечается в Испании в честь получения статуса автономного сообщества в 1980 году.
  • День Калевалы в Финляндии – это национальный праздник в честь народного эпоса "Калевалы" и финской культуры, который отмечается ежегодно 28 февраля, а также это день официального поднятия национального флага Финляндии.

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Какой сегодня праздник

28 февраля в православной церкви отмечается неделя о мытаре и фарисее. Чтится память апостола от 70-х Онисима, преподобного Пафнутия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Пафнутия и дочери его Ефросинии, преподобного Евсевия, отшельника Сирийского. Празднование Виленской и Далматской икон Божией Матери.

В народе 28 февраля почитался Онисим Овчарник. Святого Онисима считали покровителем овцеводства, в молитвах его просили о большом и здоровом приплоде, чтобы овец уродило, как звезд на небе. Чтобы был богатый урожай, в амбаре собрали разные семена, выставляли их утром на мороз и откладывали до посева. А рукодельницы выбирали лучший клубок ниток и тоже выносили на улицу, чтобы вся пряжа стала белой, чистой и крепкой.

Приметы на 28 февраля

  • на Онисима Овчарника зима становится безрогой;
  • на Овчарника зима с весною борется: кому идти вперед, а кому повернуть вспять;
  • большие сосульки в этот день предвещали, что весна будет долгой.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 февраля

  • 1654 – польский король Ян II Казимир своим универсалом призвал запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой.
  • 1933 – в Германии издан Указ рейхспрезидента о защите народа и государства, отменяющий гражданские права.
  • 1935 – американский химик Уоллес Карозерс впервые синтезировал нейлон.
  • 1955 – состоялось открытие железнодорожного сообщения по маршруту Ханой – Пекин – Москва – Берлин.
  • 1984 – Майкл Джексон выиграл рекордные восемь наград "Грэмми".

Кто родился 28 февраля

  • 1533 — Мишель Монтень, французский писатель, философ.
  • 1895 — Марсель Паньоль, французский драматург и кинорежиссер, первый кинематографист, ставший членом Французской академии.
  • 1903 — Винсент Миннелли, американский режиссер театра и кино.
  • 1929 — Фрэнк Гери, один из крупнейших архитекторов современности.
  • 1938 — Стефан Турчак, украинский дирижер, педагог.
  • 1940 – Михаил Беликов, украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист.
  • 1942 – Брайан Джонс, английский рок-музыкант, гитарист группы The Rolling Stones.
  • 1969 – Роберт Шон Леонард, американский актер.
  • 1976 — Эли Лартер, американская киноактриса и модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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