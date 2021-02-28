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28 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 28 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 28 лютого? Міжнародний день рідкісних захворювань. Тиждень про митаря і фарисея, день пам'яті апостола від 70-х Онисима – в православному календарі. Онисим Вівчарник – у народному календарі. Іменини святкують: Олексій, Арсеній, Опанас, Єфросинія, Іван, Михайло, Микола, Павло, Пафнутій, Петро, Семен, Софія.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 28 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 28 лютого.

28 лютого: яке сьогодні свято
28 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • День штурманської служби авіації Збройних сил України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2008 року, згідно з наказом міністра оборони країни.
  • Міжнародний день рідкісних захворювань (Rare Disease Day) традиційно проводиться у найрідкісніший день у році, 29 лютого, проте в невисокосних роки він відзначається 28 лютого. Проводиться з метою привернути увагу громадськості до проблем людей, хворих на рідкісні захворювання.
  • День Андалусії відзначається в Іспанії на честь отримання статусу автономного співтовариства в 1980 році.
  • День Калевали в Фінляндії – це національне свято на честь народного епосу "Калевали" і фінської культури, яке відзначається щорічно 28 лютого, а також це день офіційного підняття національного прапора Фінляндії.

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Яке сьогодні свято

28 лютого в православній церкві відзначається тиждень про митаря і фарисея. Пам'ять апостола від 70-х Онисима, преподобного Пафнутія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Пафнутія і дочки його Єфросинії, преподобного Євсевія, пустельника Сирійського. Святкування Віленської і Далматської ікон Божої Матері.

У народі 28 лютого шанувався Онисим Вівчарник. Святого Онисима вважали покровителем вівчарства, в молитвах його просили про великий і здоровий приплід, щоб овець вродило, як зірок на небі. Щоб був багатий урожай, в коморі зібрали різне насіння, виставляли його вранці на мороз і відкладали до посіву. А рукодільниці обирали найкращий клубок ниток і теж виносили на вулицю, щоб вся пряжа стала білою, чистою і міцною.

Прикмети на 28 лютого

  • на Онисима Вівчарника зима стає безрогою;
  • на Вівчарник зима з весною бореться: кому йти вперед, а кому повернути назад;
  • великі бурульки в цей день передбачали, що весна буде довгою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 лютого

  • 1654 – польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликав запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій.
  • 1933 – в Німеччині видано Указ рейхспрезидента про захист народу і держави, який скасовує громадянські права.
  • 1935 – американський хімік Воллес Карозерс вперше синтезував нейлон.
  • 1955 – відбулося відкриття залізничного сполучення за маршрутом Ханой – Пекін – Москва – Берлін.
  • 1984 – Майкл Джексон виграв рекордні вісім нагород "Греммі".

Хто народився 28 лютого

  • 1533 – Мішель Монтень, французький письменник, філософ.
  • 1895 – Марсель Паньоль, французький драматург і кінорежисер, перший кінематографіст, який став членом Французької академії.
  • 1903 – Вінсент Міннеллі, американський режисер театру і кіно.
  • 1929 – Френк Гері, один з найбільших архітекторів сучасності.
  • 1938 – Стефан Турчак, український диригент, педагог.
  • 1940 – Михайло Бєліков, український кінорежисер, кінооператор, сценарист.
  • 1942 – Брайан Джонс, англійський рок-музикант, гітарист групи The Rolling Stones.
  • 1969 – Роберт Шон Леонард, американський актор.
  • 1976 – Елі Лартер, американська кіноактриса і модель.

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