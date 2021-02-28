28 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 28 лютого в історії
Яке сьогодні свято, 28 лютого? Міжнародний день рідкісних захворювань. Тиждень про митаря і фарисея, день пам'яті апостола від 70-х Онисима – в православному календарі. Онисим Вівчарник – у народному календарі. Іменини святкують: Олексій, Арсеній, Опанас, Єфросинія, Іван, Михайло, Микола, Павло, Пафнутій, Петро, Семен, Софія.
Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 28 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 28 лютого.
- День штурманської служби авіації Збройних сил України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2008 року, згідно з наказом міністра оборони країни.
- Міжнародний день рідкісних захворювань (Rare Disease Day) традиційно проводиться у найрідкісніший день у році, 29 лютого, проте в невисокосних роки він відзначається 28 лютого. Проводиться з метою привернути увагу громадськості до проблем людей, хворих на рідкісні захворювання.
- День Андалусії відзначається в Іспанії на честь отримання статусу автономного співтовариства в 1980 році.
- День Калевали в Фінляндії – це національне свято на честь народного епосу "Калевали" і фінської культури, яке відзначається щорічно 28 лютого, а також це день офіційного підняття національного прапора Фінляндії.
Якщо ви шукаєте подарунок для рідних і друзів, ми допоможемо вам з ідеями, як зробити лютневе свято незабутнім.
28 лютого в православній церкві відзначається тиждень про митаря і фарисея. Пам'ять апостола від 70-х Онисима, преподобного Пафнутія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Пафнутія і дочки його Єфросинії, преподобного Євсевія, пустельника Сирійського. Святкування Віленської і Далматської ікон Божої Матері.
У народі 28 лютого шанувався Онисим Вівчарник. Святого Онисима вважали покровителем вівчарства, в молитвах його просили про великий і здоровий приплід, щоб овець вродило, як зірок на небі. Щоб був багатий урожай, в коморі зібрали різне насіння, виставляли його вранці на мороз і відкладали до посіву. А рукодільниці обирали найкращий клубок ниток і теж виносили на вулицю, щоб вся пряжа стала білою, чистою і міцною.
Прикмети на 28 лютого
- на Онисима Вівчарника зима стає безрогою;
- на Вівчарник зима з весною бореться: кому йти вперед, а кому повернути назад;
- великі бурульки в цей день передбачали, що весна буде довгою.
- 1654 – польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликав запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій.
- 1933 – в Німеччині видано Указ рейхспрезидента про захист народу і держави, який скасовує громадянські права.
- 1935 – американський хімік Воллес Карозерс вперше синтезував нейлон.
- 1955 – відбулося відкриття залізничного сполучення за маршрутом Ханой – Пекін – Москва – Берлін.
- 1984 – Майкл Джексон виграв рекордні вісім нагород "Греммі".
- 1533 – Мішель Монтень, французький письменник, філософ.
- 1895 – Марсель Паньоль, французький драматург і кінорежисер, перший кінематографіст, який став членом Французької академії.
- 1903 – Вінсент Міннеллі, американський режисер театру і кіно.
- 1929 – Френк Гері, один з найбільших архітекторів сучасності.
- 1938 – Стефан Турчак, український диригент, педагог.
- 1940 – Михайло Бєліков, український кінорежисер, кінооператор, сценарист.
- 1942 – Брайан Джонс, англійський рок-музикант, гітарист групи The Rolling Stones.
- 1969 – Роберт Шон Леонард, американський актор.
- 1976 – Елі Лартер, американська кіноактриса і модель.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше