17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 ноября в истории

Какой сегодня праздник, 17 ноября? Международный день студентов, Международный день недоношенных детей. Еремин день – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий, Симон, Степан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 ноября.

17 ноября: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день студентов (International Students' Day) был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов в Лондоне в память о чешских студентах-патриотах, казненных в 1939 году, и ежегодно отмечается 17 ноября.

был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов в Лондоне в память о чешских студентах-патриотах, казненных в 1939 году, и ежегодно отмечается 17 ноября. Международный день недоношенных детей (World Prematurity Day) был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми с целью привлечения внимания и помощи общественности и государств к проблемам семей с такими детьми, открытия перинатальных центров, профилактике и важности сохранения полного срока беременности.

был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми с целью привлечения внимания и помощи общественности и государств к проблемам семей с такими детьми, открытия перинатальных центров, профилактике и важности сохранения полного срока беременности. День борьбы за свободу и демократию – государственный праздник отмечают Чехия и Словакия.

Какой сегодня праздник

17 ноября в православной церкви почитается день памяти преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра епископа Мирского и Ермея пресвитера, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Никандра Городноозерського, святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского.

В народе 17 ноября отмечался Еремин день. Люди верили, что по возможности следует обязательно оставаться в этот день дома, никуда не ходить и не уезжать. Не стоит выходить даже за забор или во двор. Считалось, что в день Еремы можно запросто встретиться с нечистой силой, которая ходят по домам и хочет навредить, а главное – утащить угли из печи. А потому нельзя никому открывать двери, впускать в дом и тем более – делиться огнем, чтобы вместе с ним не отдать свое счастье из дома. Также в этот день не ждали добра и от погоды.

Приметы на 17 ноября

на Ерему нельзя ходить из дому;

волнистые облака на небе – к ухудшению погоды;

если куры кудахчут и чистят перья – можно ждать снега.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1804 – в Харькове учрежден университет.

1869 – Суэцкий канал официально открыт для судоходства.

1933 – Америка официально признала СССР и восстановила с ним торговые отношения.

1933 – открыт Харьковский государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина.

1966 – в ночь на 17 ноября зарегистрирован самый большой метеорный дождь группы Леонид.

1970 – первый в мире планетоход "Луноход-1", доставленный на Луну советской космической станцией "Луна-17", отправился в путешествие по спутнику Земли.

1978 – СССР сообщил об успешном испытании нейтронной бомбы.

Кто родился 17 ноября

1749 – Николя Франсуа Аппер, французский изобретатель консервов.

1906 – Соитиро Хонда, японский промышленник и инженер, основатель компании Honda.

1942 – Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1944 – Дэнни де Вито, американский актер, режиссер, продюсер.

1965 – Руслана Писанка, украинская актриса и телеведущая.

1966 – Джефф Бакли, американский музыкант, мультиинструменталист.

1966 – Софи Марсо, французская киноактриса, кинорежиссер, певица.

1978 – Рэйчел МакАдамс, канадская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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