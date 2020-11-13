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13 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

13 ноября, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 13 ноября в истории

Какой сегодня праздник, пятница, 13 ноября? Всемирный день доброты и Международный день слепых. Спиридон и Никодим – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 13 ноября 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 ноября.

Пятница 13 ноября: какой сегодня праздник
Пятница 13 ноября: какой сегодня праздник
Фото: Pinterest

  • Всемирный день доброты (World Kindness Day) – добрый праздник, приуроченный 1-й конференции Всемирного движения доброты 1998 года в Токио, ежегодно отмечается 13 ноября волонтерами, добровольцами и всеми неравнодушными людьми, стремящимися совершать безвозмездные, добрые поступки и помогать другим.
  • Международный день слепых (International Day of the Blind) основан ВОЗ в день рождения Валентина Гаюи, основавшего в Париже и Петербурге школы и предприятия для слепых. Главная цель этого дня – привлечение внимания общества, к людям, лишенным зрения.
  • День государственных бухгалтеров и национальный день образования отмечается в Эквадоре.
  • Национальный день мысли празднуется в Аргентине в память о рождении писателя Артуро Яуретче.
  • День журналистов отмечается в Панаме.

Какой сегодня праздник

13 ноября в православной церкви почитается день памяти апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула, мученика Епимаха Александрийского, преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобной Мавры.

В народе 13 ноября чествовались Спиридон и Никодим. Это было благоприятное время для начала зимнего сезона охоты и рыбалки. А охотники и рыболовы пользовались особым почетом у людей. Также в этот день переводили кур в зимние закуты, отбраковывая старых и ослабленных птиц. Так что на столе обычно бывали разные блюда из дичи, рыбы, курятины.

Приметы на 13 ноября

  • если на Никодима скудный стол без дичи и рыбы, то год будет неудачным;
  • лучше не заводить разговоры с чужими – день чреват сглазом или порчей;
  • если на Никодима воробьи чирикают – еще будет тепло.

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Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1805 – мясник Иоганн Ланер изобрел венские сосиски.
  • 1862 – Льюис Кэрролл начал писать сказку об Алисе.

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  • 1872 – опубликовано первое издание "Азбуки" Льва Толстого.
  • 1907 – француз Поль Корню впервые в мире совершил подъем над землей на вертолете.
  • 1943 – завершение Киевской наступательной операции, в ходе которой от фашистских захватчиков были освобождены Киев и Житомир.
  • 1968 – в Америке состоялась премьера мультфильма "Yellow Submarine".
  • 1971 – вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического американского аппарата "Маринер-9".
  • 1997 – состоялось первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины.

Кто родился 13 ноября

  • 1745 – Валентин Гаюи, французский благотворитель, педагог, новатор, создатель учебных заведений для слепых, в честь которого отмечают Международный день слепых.
  • 1850 – Роберт Льюис Стивенсон, английский писатель, автор "Острова сокровищ".
  • 1889 – Остап Вишня, украинский советский писатель-сатирик.
  • 1913 – Герман Жуковский, украинский композитор, педагог.
  • 1954 – Крис Нот, американский киноактер.
  • 1955 – Вупи Голдберг, американская киноактриса.
  • 1969 – Джерард Батлер, шотландский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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