Скарлетт Йоханссон – 36! Лучшие роли секс-символа Голливуда

Скарлетт Йоханссон является одной из самых высокооплачиваемых актрис современности

22 ноября свое 36-летие празднует секс-символ Голливуда и козырная фишка киновселенной Marvel – Скарлетт Йоханссон. Отметим, что героиня Скарлетт получила свой сольник – "Черная вдова", премьера которого перенесена из-за пандемии коронавируса.

Но зрители помнят Скарлетт не только в кинокомиксах. Она сыграла во многих комедиях, драмах и боевиках. Кроме того, Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис минувшего года.

Сегодня предлагаем вспомнить лучшие роли Скарлетт Йоханссон в традиционной подборке фильмов со звездами-именинниками.

"Заклинатель лошадей", 1998

Именно благодаря роли Грейс актрису заметили многие режиссеры. Ведь 13-летняя Йоханссон тогда смогла сыграть настоящую драму.

Во время конной прогулки юная Грейс попадает под грузовик. Она теряет ногу и вынуждена учиться жить с протезом. А её конь становится агрессивным и не подпускает к себе людей. Мать девочки решает, что дочери можно помочь, если вернуть спокойствие её любимцу. Она хочет нанять лучшего специалиста по лошадям, но тот отказывается выезжать со своего ранчо. И тогда вся семья отправляется к нему.

"Матч-пойнт", 2005

Это знаковый фильм в карьере Йоханссон. Фильм получил множество номинаций на престижные премии, в том числе "Оскар" и "Золотой глобус". И об актрисе узнал буквально весь мир.

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Теннисная карьера Криса Уилтона не удалась. Поработав тренером, он женится на Хлое и устраивается в фирму ее отца. Казалось бы, в его жизни всё хорошо. Но Крис начинает встречаться с роковой женщиной Нолой (Скарлетт Йоханссон) и становится буквально одержимым ею. Через некоторое время выясняется, что Нола беременна.

"Престиж", 2006

Великолепная игра Скарлетт с Хью Джекманом. Когда-то двое иллюзионистов были напарниками. Но конкуренция сделала их злейшим врагом, и теперь каждый готов не только сорвать выступление соперника, но и подвергнуть опасности жизнь его близких.

"Люси", 2014

Сотрудничество с Люком Бессоном вышло необычным. Фильм многие ругали за излишний пафос.

Люси работает наркокурьером. Однажды ей зашивают в живот пакет с неизвестным веществом. Пакет рвется, и в кровь девушки попадает экспериментальный препарат. С этого момента Люси осознаёт, что ее мозг работает быстрее, чем у других людей. Постепенно она открывает в себе почти сверхъестественные способности и даже учится управлять силами природы и временем.

"Мстители: Финал", 2019

Заключительный фильм 3-й фазы киновселенной Marvel, в котором Скарлетт сыграла Черную вдову.

После событий Войны Бесконечности, половина вселенной уничтожена. Спустя три недели призванная на помощь Кэрол Дэнверс спасает дрейфующих в космосе Небулу и Тони Старка и перемещает их на Землю. С ними объединяются Черная вдова, Халк, Стив Роджерс, Ракета, Тор и Воитель. Команда начинает обдумывать план, как отнять камни Бесконечности у Таноса.

Напомним, в конце октября стало известно, что Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж в третий раз.

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