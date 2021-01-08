Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Если дела идут плохо – не ходи с ними": лучшие цитаты легендарного Элвиса Пресли

Сегодня, 12:20

Король рок-н-ролла родился 8 января 1935 года

8 января 1935 года родился легендарный певец, король рок-н-ролла Элвис Пресли. Сегодня он мог бы праздновать свое 86-летие. Давайте вспомним о самых интересных фактах о его жизни и творчестве, а также запишем себе интересные цитаты легендарного певца.

Певец Элвис Пресли
Певец Элвис Пресли
Фото: Wikipedia

Пресли родился в небогатой американской семье, а карьеру музыканта начал в церковном хоре. Когда ему исполнилось 11 лет, мальчик получил в подарок гитару и начал всерьез интересоваться музыкой. Когда он окончил школу, то устроился на работу водителем грузовика, но увлечение музыкой Элвис не забыл.

Чуть позже, в 1956 году, Элвис получил мировую славу, а его сингл Heartbreak Hotel разошелся в количестве более чем миллион экземпляров.

Примечательно, что Пресли влюбил в себя поклонников по всему миру не только голосом и текстами песен, но и своими танцами.

В 1973 году у певца развилась лекарственная зависимость и начались серьезные проблемы со здоровьем. 16 августа 1977 года Пресли умер в собственном поместье в Мемфисе.

ТОП-10 цитат короля рок-н-ролла Элвиса Пресли:

***

Я не пытаюсь быть сексуальным. Это всего лишь мой способ самовыражения.

***

Кем бы я ни стал, это будет то, что Бог выбрал для меня.

***

Бог может дать, и бог может взять. В следующем году я могу вдруг стать пастухом.

***

Чувство ритма либо есть, либо его нет. Но когда есть, то оно преследует тебя во всем.

***

Амбиция – это мечта с восьмицилиндровым двигателем.

***
Мне никогда не будет приятно пить крепкие напитки и курить сигареты. Не считаю эти вещи подходящими для себя.

***

Имидж – это одно, а человек – это другое. Очень тяжело жить согласно имиджу.

***

Судить о человеке по слабому поступку – это то же самое, как судить о могуществе океана по одной его волне.

***

Моя философия жизни проста: мне нужно кого-то любить, чего-то ждать и что-то делать.

Важно стараться, чтобы вокруг были люди, которые могут дать тебе немножко счастья, ведь живешь ты один раз, дружище.

***

Если дела идут плохо – не ходи с ними.

***

Ценности как отпечатки пальцев. У всех разные, но при этом они прослеживаются во всем, что вы совершаете.

***

Я не король. Иисус Христос король. Я просто артист.

Правда – как солнце. Вы можете закрыть его на время.

***

Я могу позволить себе все, кроме того, что хочу на самом деле.

***

Я в жизни не написал ни единой песни. Это все большой обман.

Напомним, ранее мы писали о том, как музыкант и актер был зачислен в ряды американской армии — в 3-ю танковую дивизию.

Смотрите видео о том, как сотни "Элвисов" приехали в Австралию на свой фестиваль:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Когда байопик об Элвисе Пресли увидит мир: названа дата Элвиса Пресли сыграет молодой актер: удивительное сходство Скончался известный музыкант, гитарист Элвиса Пресли
певец музыкант цитаты рок-н-ролл Элвис Пресли
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Звезда "Москва слезам не верит" Алентова напугала внешним видом
Звезда "Москва слезам не верит" Алентова напугала внешним видом

Популярные статьи

Вчера, 10:52Шоу-бизнес

Чапкис снова госпитализирован. Сын просит молиться о его здоровье

Вчера, 08:00Events

Рождество Христово-2021: самые сильные молитвы

Вчера, 06:01Events

Эффектные открытки и картинки с Рождеством-2021

Вчера, 05:30Психология

Гороскоп на сегодня 7 января: у влюбленных Козерогов нелегкий день, а Водолеи будут угождать любимым людям

Вчера, 04:00Fun

Поздравления на Рождество Христово-2021 в стихах, смс, открытки и картинки

6 январяFun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

6 январяEvents

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

6 январяШоу-бизнес

Поклонники заподозрили, что Ксения Мишина делала пластику

6 январяШоу-бизнес

Алексей Тригубенко честно признался, общается ли с Ксенией Мишиной после "Холостячки"

6 январяFood

Самый простой рецепт кутьи: как приготовить на Рождество

6 январяEvents

Рождество-2021: действенные ритуалы и обряды праздника

6 январяEvents

До какого числа носят вечерю на Рождество

6 январяFun

Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен

5 январяFun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

5 январяEvents

Характеристика знаков зодиака по месяцам и числам

5 январяFun

Лучшие колядки на Рождество-2021: большой выбор текстов

Новости партнеров

Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Пьера Кардена похоронили в гробу по его собственному дизайну
Пьера Кардена похоронили в гробу по его собственному дизайну
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Пикантное видео Цибульской взорвало Сеть
Пикантное видео Цибульской взорвало Сеть
Алена Мозговая романтическим фото поздравила мужа
Алена Мозговая романтическим фото поздравила мужа
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Дочь Оли Поляковой в откровенном белье ошарашила сеть
Самые богатые звезды СССР: о каких деньгах идет речь
Самые богатые звезды СССР: о каких деньгах идет речь

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять