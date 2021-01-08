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"Якщо справи йдуть погано – не ходи з ними": найкращі цитати легендарного Елвіса Преслі

Сьогодні, 12:20

Король рок-н-ролу народився 8 січня 1935 року

8 січня 1935 року народився легендарний співак, король рок-н-ролу Елвіс Преслі. Сьогодні він міг би святкувати своє 86-річчя. Згадаймо найцікавіші факти його життя і творчості, а також цікаві цитати легендарного співака.

Співак Елвіс Преслі
Співак Елвіс Преслі
Фото: Wikipedia

Коротка біографія Елвіса Преслі

Народився Преслі у небагатій американській сім'ї, а кар'єру музиканта почав у церковному хорі. Коли йому виповнилося 11 років, хлопчик отримав у подарунок гітару і почав серйозно цікавитися музикою. Коли він закінчив школу, то влаштувався на роботу водієм вантажівки, але захоплення музикою Елвіс не забув.

Трохи пізніше, у 1956 році, Елвіс здобув світову славу, а його сингл Heartbreak Hotel розійшовся в кількості понад мільйон екземплярів.

Примітно, що Преслі закохав у себе шанувальників у всьому світі не тільки голосом і текстами пісень, а й своїми танцями.

У 1973 році співак став залежним від ліків, у нього почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. 16 серпня 1977 року Преслі помер у своєму маєтку в Мемфісі.

ТОП-10 цитат короля рок-н-ролу Елвіса Преслі:

***

Я не намагаюся бути сексуальним. Це лише мій спосіб самовираження.

***

Ким би я не став, це буде Божий вибір.

***

Бог може дати, і Бог може взяти. У наступному році я можу неочікувано стати пастухом.

***

Відчуття ритму або є, або його немає. Але коли воно є, то переслідує тебе у всьому.

***

Амбіція – це мрія з восьмициліндровим двигуном.

***
Мені ніколи не буде приємно пити міцні напої і курити сигарети. Не вважаю ці речі придатними для себе.

***

Імідж – це одне, а людина – це інше. Дуже важко жити згідно з іміджем.

***

Судити про людину за її слабким вчинком – це те саме, що судити про могутність океану за однією його хвилею.

***

Моя філософія життя проста: мені потрібно когось любити, чогось чекати і щось робити.

Важливо намагатися, щоб навколо були люди, які можуть дати тобі трошки щастя, адже живеш ти один раз, друже.

***

Якщо справи йдуть погано – не ходи з ними.

***

Цінності – як відбитки пальців. У всіх різні, але при цьому вони простежуються в усьому, що ви робите.

***

Я не король. Ісус Христос – король. Я просто артист.

Правда – як сонце. Ви можете закрити її на час.

***

Я можу дозволити собі все, крім того, що хочу насправді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як музиканта і актора призвали до лав американської армії – до 3-ї танкової дивізії.

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Джерело: Сьогодні
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