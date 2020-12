Господин Джаз: ТОП-10 бессмертных хитов Фрэнка Синатры

12 декабря исполняется 105 лет со дня рождения величайшего джазового исполнителя Фрэнка Синатры

Фрэнк Синатра Фото: Getty Images

12 декабря легендарному джазовому исполнителю, актеру, продюсеру Фрэнку Синатре исполнилось бы 105 лет. Сегодня.Lifestyle вспоминают бессмертные хиты Фрэнка Синатры.

У Синатры не было никакого образования, но о нем говорили, что он может спеть даже телефонную книгу. Кумир его молодости, джазовый исполнитель Бинг Кросби, в середине пятидесятых подытожил: "Только один певец является великим певцом для всего мира. Его имя – Синатра". Певец стал объектом настоящего культа со стороны слабого пола, одним из первых поп-идолов.

Песни в его исполнении вошли в классику эстрады и стиля свинг, стали наиболее яркими образцами эстрадно-джазовой манеры пения "крунинг", на них воспитаны несколько поколений американцев.

Помимо музыкальной деятельности, Синатра был и успешным актером, высшей точкой карьерной лестницы которого стал "Оскар", врученный ему в 1954 году за лучшую мужскую роль второго плана.

Лучшие хиты Фрэнка Синатры:

I’ve Got You Under My Skin

Love and Marriage

Frank Sinatra & Ella Fitzgerald – Moonlight In Vermont

New York, New York

Let It Snow

Moon River

Strangers in the Night

My Way

Autumn Leaves

Chicago

