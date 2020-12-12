Господин Джаз: ТОП-10 бессмертных хитов Фрэнка Синатры
12 декабря исполняется 105 лет со дня рождения величайшего джазового исполнителя Фрэнка Синатры
12 декабря легендарному джазовому исполнителю, актеру, продюсеру Фрэнку Синатре исполнилось бы 105 лет. Сегодня.Lifestyle вспоминают бессмертные хиты Фрэнка Синатры.
У Синатры не было никакого образования, но о нем говорили, что он может спеть даже телефонную книгу. Кумир его молодости, джазовый исполнитель Бинг Кросби, в середине пятидесятых подытожил: "Только один певец является великим певцом для всего мира. Его имя – Синатра". Певец стал объектом настоящего культа со стороны слабого пола, одним из первых поп-идолов.
Песни в его исполнении вошли в классику эстрады и стиля свинг, стали наиболее яркими образцами эстрадно-джазовой манеры пения "крунинг", на них воспитаны несколько поколений американцев.
Помимо музыкальной деятельности, Синатра был и успешным актером, высшей точкой карьерной лестницы которого стал "Оскар", врученный ему в 1954 году за лучшую мужскую роль второго плана.
I’ve Got You Under My Skin
Love and Marriage
Frank Sinatra & Ella Fitzgerald – Moonlight In Vermont
New York, New York
Let It Snow
Strangers in the Night
My Way
Autumn Leaves
Chicago
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