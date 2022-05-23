Почему алкоголь во время войны – не лучший способ успокоиться и "подлечиться"

Пытаясь успокоиться алкоголем и снять стресс, вы рискуете недооценить опасность. А еще спиртное повышает чувство тревожности, агрессию и ведет к потере самоконтроля

Алкоголь во время войны - не лучший способ успокоиться и «подлечиться», спиртное наоборот повышает тревожность / Фото: Unsplash, freepik.com

Пить алкоголь, чтобы снять стресс, особенно в ситуации войны с Россией – очень неудачная антистресс-терапия. Почему алкоголь и психотравматические события не совместимы – рассказали в МОЗ Украины.

Действительно после нескольких граммов алкоголя вскоре человек чувствует некое успокоение, расслабляется, но ненадолго. Если же вы находитесь в месте, где постоянно возобновляются боевые действия, то не стоит приминать алкоголь вообще.

Реклама

Алкогольные напитки тормозят скорость вашей реакции, негативно влияют на мышление и не позволят адекватно оценить уровень опасности. / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Потому что спиртные напитки тормозят скорость вашей реакции, негативно влияют на мышление и не позволят адекватно оценить уровень опасности. Под влиянием алкоголя уровень тревоги может вырасти еще сильнее, и человек в итоге погружаетсяя в состояние еще более глубокой депрессии.

Также спиртные напитки замедляют работу мозга. Под алкоголем можно легко подвергаться действию непроверенной информации, потерять самоконтроль, вести себя агрессивно и т.д. Опьяненный человек представляет угрозу как себе, так и другим, особенно в случаях эвакуации или перемещения к укрытию.

Реклама

Алкоголь не борется со стрессом, а наоборот, может привести к повышению уровня тревожности и агрессивности / Фото: unsplash.com

В итоге существенно растет вероятность травмироваться, дезориентироваться, потерять время для сохранения собственной жизни. К тому же алкогольные напитки не являются антистрессом. Напротив, потребление алкоголя может привести к повышению уровня тревожности, агрессивности и потере самоконтроля, следовательно, оказывает негативное влияние на психологическое благополучие.

Лучший способ пережить психотравматические события – обратиться к специалисту, а не злоупотреблять алкогольными напитками. Также выпитый алкоголь, особенно крепкий, моет стать причиной травмы, обострения хронического заболевания. Поэтому не стоит налегать на алкоголь, ведь военное время медицинская помощь не всегда доступна.

Реклама

Также мы писали совет от доктора Комаровского, какой алкоголь пить, но уже после победы.

А еще узнайте про 5 приложений для спорта и питания, которые помогут круто изменить жизнь.