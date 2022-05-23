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Почему алкоголь во время войны – не лучший способ успокоиться и "подлечиться"

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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23 мая, 13:00
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Пытаясь успокоиться алкоголем и снять стресс, вы рискуете недооценить опасность. А еще спиртное повышает чувство тревожности, агрессию и ведет к потере самоконтроля
Алкоголь во время войны - не лучший способ успокоиться и «подлечиться», спиртное наоборот повышает тревожность
Алкоголь во время войны - не лучший способ успокоиться и «подлечиться», спиртное наоборот повышает тревожность / Фото: Unsplash, freepik.com

Пить алкоголь, чтобы снять стресс, особенно в ситуации войны с Россией – очень неудачная антистресс-терапия. Почему алкоголь и психотравматические события не совместимырассказали в МОЗ Украины.

Действительно после нескольких граммов алкоголя вскоре человек чувствует некое успокоение, расслабляется, но ненадолго. Если же вы находитесь в месте, где постоянно возобновляются боевые действия, то не стоит приминать алкоголь вообще.

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Алкогольные напитки тормозят скорость вашей реакции, негативно влияют на мышление и не позволят адекватно оценить уровень опасности.
Алкогольные напитки тормозят скорость вашей реакции, негативно влияют на мышление и не позволят адекватно оценить уровень опасности. / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Потому что спиртные напитки тормозят скорость вашей реакции, негативно влияют на мышление и не позволят адекватно оценить уровень опасности. Под влиянием алкоголя уровень тревоги может вырасти еще сильнее, и человек в итоге погружаетсяя в состояние еще более глубокой депрессии.

Также спиртные напитки замедляют работу мозга. Под алкоголем можно легко подвергаться действию непроверенной информации, потерять самоконтроль, вести себя агрессивно и т.д. Опьяненный человек представляет угрозу как себе, так и другим, особенно в случаях эвакуации или перемещения к укрытию.

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Алкоголь не борется со стрессом, а наоборот, может привести к повышению уровня тревожности и агрессивности
Алкоголь не борется со стрессом, а наоборот, может привести к повышению уровня тревожности и агрессивности / Фото: unsplash.com

В итоге существенно растет вероятность травмироваться, дезориентироваться, потерять время для сохранения собственной жизни. К тому же алкогольные напитки не являются антистрессом. Напротив, потребление алкоголя может привести к повышению уровня тревожности, агрессивности и потере самоконтроля, следовательно, оказывает негативное влияние на психологическое благополучие.

Лучший способ пережить психотравматические события – обратиться к специалисту, а не злоупотреблять алкогольными напитками. Также выпитый алкоголь, особенно крепкий, моет стать причиной травмы, обострения хронического заболевания. Поэтому не стоит налегать на алкоголь, ведь военное время медицинская помощь не всегда доступна.

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Также мы писали совет от доктора Комаровского, какой алкоголь пить, но уже после победы.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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