Когда вызывать "скорую" при ковиде и ОРВИ – ответил доктор Комаровский

Самолечение при ковиде нужно прекращать, если день за днем становится хуже и появился новый симптом. Евгений Комаровский также рассказал, что делать при ОРВИ

Вызывать "скорую" при коронавирусе, если состояние стабильное, не надо: ваш семейный врач подскажет, как лечить ковид в домашних условиях. Когда самолечение ОРВИ или коронавируса нужно срочно прекратить и обратиться к врачу, Евгений Комаровский рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

К огромному сожалению отношение к слову "самолечение" у нас на постсоветском пространстве не имеет ничего общего с рекомендациями по самолечению ВООЗ, всемирной, организации здравоохранения, – говорит доктор Комаровский, – у нас однозначно в самолечение вкладывается негативный смысл.

ВООЗ говорит, что каждый человек долен знать и уметь, как помочь себе при стандартных, часто встречающихся расстройствах здоровья. Если у человека как минимум в год три раза кашель, насморк, то он должен уметь сам себе помочь.

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Когда обращаться к врачу при лечении ОРВИ

Как подчеркивает популярный педиатр, ребенка невозможно вырастить без насморка, и каждый родитель знает, что дети болеют, и должен уметь им помочь. Но самолечение должно быть ответственным, информированным и ограниченным во времени.

Самолечение ОРВИ или ковида должно быть ответственным, информированным и ограниченным во времени. / Фото: freepik.com

Если лечите пять дней ОРВИ и не становится легче, тогда хватит, идите к доктору. Самые главный признак, что самолечение не помогает и нужно прекращать, это возникновение симптома, которого раньше в жизни никогда не было.

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То есть если вы уже чувствовали такие симптомы, то не стоит паниковать. Но когда, например, температура 37,1, а слабость такая, что невозможно встать и этого никогда раньше не было – то вам срочно нужен врач. Это касается всех: и групп риска, и здоровых людей.

Второй важный момент, если 2 дня подряд вы произносите фразу "сегодня еще хуже, чем вчера", то немедленно обращайтесь к врачу, – говорит Евгений Комаровский. – Это главные признаки, когда следует срочно прекратить самолечение простуды или ОРВИ.

Когда вызывать "скорую" при ковиде

Относительно ковида, сейчас у каждого дома должен быть пульсоксиметр, а если его нет, то надо знать, где вы возьмете прибор, чтобы мерять сатурацию, если заболеете.

Если заболели ковидом и сатурация – выше 94, то все нормально, если же ниже – сразу к доктору, – говорит Евгений Комаровский. – Если тяжело дышать, слабость не позволяет встать, суицидальные мысли, депрессия, неадекватное поведение – тоже срочно к врачу.

Для детей при любых вирусных инфекциях сигналом срочного обращения к врачу является резкое побледнение кожи. То есть кожа у детей при ОРВИ розовая, а тут вы заметили, что ребенок резко побледнел – вызывайте врача.

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Повод для вызова доктора – полное отсутствие эффекта от жаропонижающих при высокой температуре / Фото: freepik.com

Также повод для вызова доктора – отсутствие эффекта от жаропонижающих. То есть если высокая температура не снизилась даже на градус – вызывайте "скорую".

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