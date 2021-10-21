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Лікар Комаровський пояснив, як вакцинація врятує від нового штаму Дельта плюс

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
21 жовтня, 11:45
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Євген Комаровський рекомендує робити щеплення вже наявними вакцинами, а не чекати нових, навіть якщо будуть з'являтися все нові штами коронавірусу
Вакцинація врятує від нових штамів Дельта плюс тим, що допоможе уникнути ускладнень
Вакцинація врятує від нових штамів Дельта плюс тим, що допоможе уникнути ускладнень / Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат медичних наук і популярний педіатр Євген Комаровський в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на питання з стосовно вакцинації від коронавирусу - захистить "стара" вакцина від нових типів COVID-19 або все-таки не треба вакцинуватися?

Прийде навесні Дельта +, і інший новий штам, і що, ви не будете вакцинуватися наявними вакцинами і будете хворіти? Я вам пропоную мати хоч якісь антитіла, навіть якщо їх буде небагато, вони будуть слабкіше, – каже Євген Комаровський, – Але вони в разі зараження цю Дельту не доведуть до цитокинового шторму, до реанімації, вам буде легше. Шанси на це дуже високі.

Кандидат медичних наук зазначив, що на цей момент вже введено 7 мільярдів доз вакцин проти COVID-19. А на побоювання людей, що мовляв будуть мені колоти якусь "незрозумілу рідину" і належної кількості клінічних досліджень немає ні у одного препарату, аргументовано відповів.

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Ця незрозуміла жижа тиражувана об'ємом 7 мільярдів доз, повторюся, – зазначає лікар Комаровський, – і більш досліджених препаратів на Землі, ніж вакцини від COVID-19, на цей момент немає: зараз все оформляється документально. Так, по Пфайзеру вже повністю закінчена третя фаза досліджень, готові всі документи – препарат перевірений на практиці, а не тільки в теорії.

Ще ніколи жодне використання препаратів не супроводжувалося таким рівнем статистичного контролю. Зараз кожна введена людині доза вакцин від COVID-19 не просто зафіксована, також фіксується її стать, вік, кількість супутніх хвороб, національність.

У світі вже введено 7 мільярдів доз вакцин проти COVID-19
У світі вже введено 7 мільярдів доз вакцин проти COVID-19 / Фото: REUTERS

На питання, що якщо влада приховує інформацію, що хтось постраждав або помер від вакцини, лікар Комаровський запропонував тверезо оцінити ситуацію.

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Ок, у вас багато знайомих померло від вакцини? А від коронавирусу? У мене – серед загиблих від ковіду – десятки, – каже Євген Комаровський, – Коли в даному випадку йде мова вибору між вакцинацією або коронавірусів, ми не вибираємо позицію "ну ок, зроблю щеплення на всякий випадок". Або ти вакцініруешься – або хворієш. Альтернативи у нас немає.

Також ми писали, скільки доз вакцини від коронавируса можна робити в рік.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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