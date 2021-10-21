Лікар Комаровський пояснив, як вакцинація врятує від нового штаму Дельта плюс

Євген Комаровський рекомендує робити щеплення вже наявними вакцинами, а не чекати нових, навіть якщо будуть з'являтися все нові штами коронавірусу

Вакцинація врятує від нових штамів Дельта плюс тим, що допоможе уникнути ускладнень / Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат медичних наук і популярний педіатр Євген Комаровський в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на питання з стосовно вакцинації від коронавирусу - захистить "стара" вакцина від нових типів COVID-19 або все-таки не треба вакцинуватися?

Прийде навесні Дельта +, і інший новий штам, і що, ви не будете вакцинуватися наявними вакцинами і будете хворіти? Я вам пропоную мати хоч якісь антитіла, навіть якщо їх буде небагато, вони будуть слабкіше, – каже Євген Комаровський, – Але вони в разі зараження цю Дельту не доведуть до цитокинового шторму, до реанімації, вам буде легше. Шанси на це дуже високі.

Кандидат медичних наук зазначив, що на цей момент вже введено 7 мільярдів доз вакцин проти COVID-19. А на побоювання людей, що мовляв будуть мені колоти якусь "незрозумілу рідину" і належної кількості клінічних досліджень немає ні у одного препарату, аргументовано відповів.

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Ця незрозуміла жижа тиражувана об'ємом 7 мільярдів доз, повторюся, – зазначає лікар Комаровський, – і більш досліджених препаратів на Землі, ніж вакцини від COVID-19, на цей момент немає: зараз все оформляється документально. Так, по Пфайзеру вже повністю закінчена третя фаза досліджень, готові всі документи – препарат перевірений на практиці, а не тільки в теорії.

Ще ніколи жодне використання препаратів не супроводжувалося таким рівнем статистичного контролю. Зараз кожна введена людині доза вакцин від COVID-19 не просто зафіксована, також фіксується її стать, вік, кількість супутніх хвороб, національність.

У світі вже введено 7 мільярдів доз вакцин проти COVID-19 / Фото: REUTERS

На питання, що якщо влада приховує інформацію, що хтось постраждав або помер від вакцини, лікар Комаровський запропонував тверезо оцінити ситуацію.

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Ок, у вас багато знайомих померло від вакцини? А від коронавирусу? У мене – серед загиблих від ковіду – десятки, – каже Євген Комаровський, – Коли в даному випадку йде мова вибору між вакцинацією або коронавірусів, ми не вибираємо позицію "ну ок, зроблю щеплення на всякий випадок". Або ти вакцініруешься – або хворієш. Альтернативи у нас немає.

Також ми писали, скільки доз вакцини від коронавируса можна робити в рік.