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Доктор Комаровский объяснил, как вакцинация спасет от нового штамма Дельта плюс

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
21 октября, 11:45
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Евгений Комаровский рекомендует прививаться уже имеющимися вакцинами, а не ждать новых, даже если будут появляться все новые штаммы коронавируса
Вакцинация спасет от новых штаммов Дельта плюс тем, что поможет избежать осложнений
Вакцинация спасет от новых штаммов Дельта плюс тем, что поможет избежать осложнений / Фото: Коллаж: Сегодня

Кандидат медицинских наук и популярный педиатр Евгений Комаровский в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на волнующий многих вопрос по поводу вакцинации от коронавируса – защити ли "старая" вакцина от новых типов COVID-19 или все-таки можно не вакцинироваться?

Придет весной Дельта +, и другой новый штамм, и что, вы не будете вакцинироваться имеющимися вакцинами и будете болеть? Я вам предлагаю иметь хоть какие-то антитела, даже если их будет немного, они будут слабее,- говорит Евгений Комаровский,- Но они в случае заражения эту Дельту не доведут до цитокинового шторма, до реанимации, вам будет легче. Шансы на это очень высокие.

Кандидат медицинских наук отметил, что на данный момент уже введено 7 миллиардов доз вакцин против COVID-19. А на опасения людей, что мол будут мне колоть какую-то "непонятную жижу" и должного количества клинических исследований нет ни у одного препарата, аргументированно ответил.

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Эта непонятная жижа тиражирована объемом 7 миллиардов доз, повторюсь,- отмечает доктор Комаровский,- и более исследованных препаратов на Земле, чем вакцины от COVID-19, на данных момент нет: сейчас все оформляется документально. Так, по пфайзеру уже полностью закончена третья фаза исследований, готовы все документы – препарат проверен на практике, а не только в теории.

Еще никогда ни одно использование препаратов не сопровождалось таким уровнем статистического контроля. Сейчас каждая введенная человеку доза вакцин от COVID-19 не просто зафиксирована, также фиксируется его пол, возраст, количество сопутствующих болезней, национальность.

В мире уже введено 7 миллиардов доз вакцин против COVID-19
В мире уже введено 7 миллиардов доз вакцин против COVID-19 / Фото: REUTERS

На вопрос, что если власти скрывают информацию, что кто-то пострадал или умер от вакцины, доктор Комаровский предложил трезво оценить ситуацию.

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Ок, у вас много знакомых умерло от вакцины? А от коронавируса? У меня – среди погибших от ковида – десятки, – говорит Евгений Комаровский,- Когда в данном случае идет речь выбора между вакцинацией или коронавирусом, мы не выбираем позицию "ну ок, сделаю прививку на всякий случай". Или ты вакцинируешься – или болеешь. Альтернативы у нас нет.

Также мы писали, сколько доз вакцины от коронавируса можно делать в год.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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