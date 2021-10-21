Доктор Комаровский объяснил, как вакцинация спасет от нового штамма Дельта плюс

Евгений Комаровский рекомендует прививаться уже имеющимися вакцинами, а не ждать новых, даже если будут появляться все новые штаммы коронавируса

Вакцинация спасет от новых штаммов Дельта плюс тем, что поможет избежать осложнений / Фото: Коллаж: Сегодня

Кандидат медицинских наук и популярный педиатр Евгений Комаровский в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на волнующий многих вопрос по поводу вакцинации от коронавируса – защити ли "старая" вакцина от новых типов COVID-19 или все-таки можно не вакцинироваться?

Придет весной Дельта +, и другой новый штамм, и что, вы не будете вакцинироваться имеющимися вакцинами и будете болеть? Я вам предлагаю иметь хоть какие-то антитела, даже если их будет немного, они будут слабее,- говорит Евгений Комаровский,- Но они в случае заражения эту Дельту не доведут до цитокинового шторма, до реанимации, вам будет легче. Шансы на это очень высокие.

Кандидат медицинских наук отметил, что на данный момент уже введено 7 миллиардов доз вакцин против COVID-19. А на опасения людей, что мол будут мне колоть какую-то "непонятную жижу" и должного количества клинических исследований нет ни у одного препарата, аргументированно ответил.

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Эта непонятная жижа тиражирована объемом 7 миллиардов доз, повторюсь,- отмечает доктор Комаровский,- и более исследованных препаратов на Земле, чем вакцины от COVID-19, на данных момент нет: сейчас все оформляется документально. Так, по пфайзеру уже полностью закончена третья фаза исследований, готовы все документы – препарат проверен на практике, а не только в теории.

Еще никогда ни одно использование препаратов не сопровождалось таким уровнем статистического контроля. Сейчас каждая введенная человеку доза вакцин от COVID-19 не просто зафиксирована, также фиксируется его пол, возраст, количество сопутствующих болезней, национальность.

В мире уже введено 7 миллиардов доз вакцин против COVID-19 / Фото: REUTERS

На вопрос, что если власти скрывают информацию, что кто-то пострадал или умер от вакцины, доктор Комаровский предложил трезво оценить ситуацию.

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Ок, у вас много знакомых умерло от вакцины? А от коронавируса? У меня – среди погибших от ковида – десятки, – говорит Евгений Комаровский,- Когда в данном случае идет речь выбора между вакцинацией или коронавирусом, мы не выбираем позицию "ну ок, сделаю прививку на всякий случай". Или ты вакцинируешься – или болеешь. Альтернативы у нас нет.

Также мы писали, сколько доз вакцины от коронавируса можно делать в год.