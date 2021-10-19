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Скільки доз вакцини від COVID-19 можна робити на рік – відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
19 жовтня, 08:00
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Євген Комаровський розповів, що строгих обмежень щодо щорічного кількості вакцин від COVID-19 немає. А проміжок між дозами залежить від самого типу вакцини
Строгих обмежень за кількістю вакцин від COVID-19 на рік немає, але потрібно дотримуватися доз і інтервалів між ними
Строгих обмежень за кількістю вакцин від COVID-19 на рік немає, але потрібно дотримуватися доз і інтервалів між ними / Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат медичних наук і відомий лікар-педіатр Євген Комаровський в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" відповів на хвилююче багатьох питання стосовно коронавируса – скільки доз вакцини від COVID-19 можна робити на рік і який проміжок повинен бути між першою і другою дозою.

Скільки разів на рік можна вакцинуватися від COVID-19

Популярний педіатр Євген Комаровський пояснив, що на цей момент строгих обмежень за кількістю вакцин від COVID-19, які обов'язково потрібно зробити за рік, немає.

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Візьмемо приклад дитячої вакцини від поліомієліту, дитину щеплять 4 рази на рік, – зазначив Євген Комаровський, – і нічого страшного не відбувається. Послухайте мене, ми всі зустрічаємося щодня з мільйонами вірусів і мікроорганізмів, наприклад, коли п'ємо вранці чай – з кишковою паличкою. Таким чином 365 днів в році ви іммунізіруетесь від кишкової палички. Ну і що далі?

Наша імунна система, як зазначив популярний педіатр, до цього абсолютно готова. Проміжок різний для кожного типу вакцин, до того ж багато кількість людей може захворіти між першою і другою дозою, тому при масової захворюваності рекомендується не робити великої перерви між дозами.

В інтерв'ю в програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" Євген Комаровський розповів, скільки часу чекати між вакцинацією
В інтерв'ю в програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" Євген Комаровський розповів, скільки часу чекати між вакцинацією / Фото: скриншот

Тобто повернутися до чотирьох тижнів між вакцинації в середньому. Якщо ж захворюваність низька, то у випадку векторних вакцин (а по їх приводу було найбільше дискусій) проміжок між дозами може бути до 3-х місяців.

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Також раніше ми писали, чи можна заразитися коронавірусом від тварин.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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