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Рожеве фіаско: що не так із нарядами ведучої Євробачення-2022 від Valentino

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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11 травня, 12:23
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Образи для співачки та ведучої Лаури Паузіні розробив креативний директор люксового бренду Valentino П'єрпаоло Піччолі. Розповідаємо, чому люкс не завжди добре
Ведуча Євробачення-2022 Лаура Паузіні в сукнях Valentino, які не дуже їй личать
Ведуча Євробачення-2022 Лаура Паузіні в сукнях Valentino, які не дуже їй личать / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора ввечері українці відволіклися від жахів війни та не могли відірватися від екранів, спостерігаючи за першим півфіналом головного пісенного конкурсу Європи. Учасник від України Kalush Orchestra з піснею Stefania, яка вже стала символом боротьби проти армії РФ, за результатом голосування потрапив у фінал Євробачення-2022.

Українські артисти виступлять на гранд-фіналі у Турині у суботу, 14 травня.

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Одним із яскравих виходів на сцені Євробачення-2022 стала поява співачки Лаури Паузіні, яка була ведучою шоу. Зірка блищала у яскраво-рожевих вбраннях Valentino, створених для неї самим креативним директором бренду П'єрпаоло Піччолі.

Всі три сукні створені в одному відтінку, який дизайнер також використав у своїй колекції Valentino Pink сезону осінь-зима 2022 року.

П'єрпаоло в інтерв'ю італійському Vogue розповів:

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Робота з монохромом дозволила сконцентруватися на технічних деталях: силует, розрізи, поверхні, текстури, об'єми. Це сукні, які славлять моду. Це данина Ренесансу та гедоністичному духу Лаури.

Модні критики були не настільки натхненні образами Лаури. Розглядаючи ескізи, які створив П'єрпаоло Піччолі, можна побачити задум автора, естетику Valentino та моду у всій її красі. На жаль, на Лаурі ці образи не спрацювали, послуживши чітким прикладом того, як не слід одягатися.

Лаури Паузіні у сукні Valentino
Лаури Паузіні у сукні Valentino / Фото: Колаж: Сьогодні

Темноволоса артистка з фігурою грецької богині виглядала у речах Valentino м'яко кажучи безглуздо. Сукні просто приховали всі принади вигинів її тіла, пишні груди здавалося просто розплилися, а гострі риси обличчя не відповідали легкому дівочому відтінку нарядів.

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Лаури Паузіні у сукні Valentino
Лаури Паузіні у сукні Valentino / Фото: Колаж: Сьогодні

Дивлячись на Лауру, важко було припустити, що вона в Valentino, а не в куплених на базарі речах.

Лаури Паузіні у сукні Valentino
Лаури Паузіні у сукні Valentino / Фото: Колаж: Сьогодні

Вам буде цікаво побачити ТОП-5 виступів першого півфіналу Євробачення-2022.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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