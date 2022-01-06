Образ дня: Кім Кардаш'ян захопила в костюмі Balenciaga з синьо-чорним волоссям

Ікона моди знову продемонструвала винятковий смак

Новий вихід ікони стилю Кім Кардаш'ян 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки ми обговорювали нову тигрову колекцію Balenciaga 2022, головна прихильниця бренду Кім Кардаш'ян знову блиснула у їхньому образы. Знаменитість вкотре довела: вона — ікона моди.

Американська зірка реаліті-шоу і дизайнер власного бренду спідньої білизни Кім Кардаш'ян вирішила не втрачати жодного дня в новому році і завжди залишатися на висоті, бо невідомо, що нам далі дасть пандемія. Селебріті захопила новим луком, який поки що точно найстильніший у 2022 році.

Реклама

Новий вихід Кім Кардаш'ян 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

На своїй сторінці у Instagram Кім Кардаш'ян поділилася новою публікацією. На свіжих фото знаменитість виходить із готелю в ультрамодному, але елегантному темно-синьому костюмі Balenciaga; пекуче чорне волосся знаменитості злегка відтіняє синім кольором. Як аксесуари зірка обрала масивні сережки з діамантами та затемнені окуляри. У руках сумка саквояж кольору синій бургунді.

Кім Кардаш'ян у Balenciaga 2022 / Фото: instagram.com/kimkardashian

Реклама

"Найкраще попереду", — підписала фото знаменитість. Менш ніж за добу пост зібрав понад 2,3 млн. лайків.

Нагадаємо, що нещодавно головного менеджера Кім Кардаш'ян знайшли мертвою у багажнику машини.