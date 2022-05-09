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Як створювалася культова обкладинка Vogue, присвячена закінченню Другої світової війни

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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9 травня, 19:19
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Британські журналісти у жовтні 1945 року помістили на обкладинку біблії моди знімок, на якому зображено безхмарне небо – символ довгоочікуваного миру
Обкладинка британського Vogue, жовтень 1945 року
Обкладинка британського Vogue, жовтень 1945 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Vogue називають біблією моди, і саме з нею асоціюють це видання. Але за всю історію існування модний глянець завжди висвітлював важливі та ширші теми. Навіть сьогодні світові видання Vogue присвячують сторінки проблемама війни в Україні, питанням біженців, рівності, расизму та іншим.

Цікаво, що закінчення Другої світової війни також було відображено у глянці. Так, у жовтні 1945 року британський Vogue присвятив свою обкладинку настанню миру. Тоді редактори помістили на обкладинку знімок, на якому було знято безхмарне небо.

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Виявляється, цю легендарну обкладинку було створено випадково. Після капітуляції Німеччини в травні 1945 бойові дії все ще тривала в Тихому океані біля берегів Японії. У вересні, коли закінчення війни стало святом, але й сюрпризом, до якого модні журналісти були не готові. Створити зйомку та запустити масштабний проєкт з виробництва обкладинки було важко, на це була потрібна маса часу. Артдиректор британського Vogue Джеймс де Голден-Стоун вигадав цей кадр, який став символом бажаного миру.

Читайте подробиці історії створення культової обкладинки, присвяченої закінченню Другої світової війни на сайті Vogue.ua.

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Вам буде цікаво дізнатися, що Vogue Czechoslovakia вперше випустив обкладинку без фото. Головні меседжі – про Україну.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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