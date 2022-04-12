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Vogue Czechoslovakia вперше випустив обкладинку без фото. Головні меседжі – про Україну

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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12 квітня, 11:48
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Обкладинки травневого номера модного глянцю були створені спільно з українським Vogue та автором блогу style not com Беком Гвішіані, в якому він повідомляє останні новини з індустрії короткими фразами
Глянець вперше вийшов без звичних модних знімків на обкладинці
Глянець вперше вийшов без звичних модних знімків на обкладинці / Фото: Колаж: Сьогодні

Біблія моди, Vogue, продовжує підтримувати українців у війні за незалежність та свободу, присвячуючи обкладинки видань у всьому світі хоробрості, питанням біженців, публікуючи інтерв'ю першої леді Олени Зеленської, всіма силами намагаючись розповісти про жахи російської окупації

Так, вперше на обкладинці Vogue Czechoslovakia немає фотографій чи модних зйомок.

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Обкладинка нового номера Vogue CS
Обкладинка нового номера Vogue CS / Фото: Vogue Czechoslovakia

Бувають моменти, коли фешн та модна фотографія повинні відійти на другий план. Не забуватимемо, що відбувається у нашому крихкому світі. Давайте цінувати те, що маємо. З новою ерою приходять питання, які нам вже давно не доводилося ставити собі. До них відноситься вибір між рятівною втечею, рішучим героїзмом або тихим виживанням в обтяжливих ситуаціях. Але нічого легкого. Швидкі випробування можуть нашкодити так само, як і зброя, і небажання слухати може бути гіршим, ніж небажання допомогти, – пишуть Vogue Czechoslovakia в офіційному релізі.

Новий номер модного глянцю вийшов із трьома обкладинками, створеними Беком Гвішіані у співпраці з українським Vogue. Креативник у своїй роботі використовує короткі меседжі, які, іноді, сильніші за пафосні промови.

Обкладинка нового номера Vogue CS
Обкладинка нового номера Vogue CS / Фото: Vogue Czechoslovakia

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Чи може звичайне слово означати більше у сьогоднішньому візуально багатому світі? – задають питання у Vogue Czechoslovakia.

Обкладинка нового номера Vogue CS
Обкладинка нового номера Vogue CS / Фото: Vogue Czechoslovakia

Раніше ми розповідали, що британський Vogue помістив на обкладинку фото Миколаєва.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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