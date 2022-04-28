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Маразм міцнішає: росіянки рвуть журнали польського Vogue, присвячені Україні

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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28 квітня, 12:54
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Квітневий номер польського глянцю вийшов із ілюстрацією на обкладинці, яку створила українка. Схоже, росіянок це призвело до сказу, який виплеснувся в дивні вчинки
Ілюстрацію для обкладинки квітневого номера польського Vogue створила українська художниця
Ілюстрацію для обкладинки квітневого номера польського Vogue створила українська художниця / Фото: Колаж: Сьогодні

Квітневий номер польського Vogue вийшов із двома обкладинками, одна з яких присвячена Україні.

Vogue Polska вирішив замінити звичайну історію з обкладинок акцією солідарності. Ми надали майданчик українським художникам. Ці неймовірні й дуже емоційні витвори мистецтва дуже різні, але вони мають багато спільного — потужна сила і надія, що цей кошмар скоро закінчиться, — пояснила головний редактор польського Vogue Іна Лекевич.

Так, редакція ухвалила рішення опублікувати на одній із обкладинок ілюстрацію українки Олени Ємчук, модного фотографа та художниці, яка у своїй творчості звертається до української культури.

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Друга обкладинка – робота Малгожати Мірга-Тас, художниці, яка представляла Польщу на цьогорічній Венеціанській бієнале.

Квітневий номер надійшов у продаж у Польщі з 1 квітня. Купити номер із обкладинкою, присвяченою Україні, вдалося не всім. Активісти повідомляють, що на стійках із пресою у багатьох супермаркетах видання порвано.

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Українка Ірина, яка змушена була залишити країну через російську агресію, розповіла Life Сьогодні подробиці.

Ми з мамою, сестрою та хресною поїхали з Києва в перший місяць війни, коли витримати постійні обстріли та сидіння у підвалі стало неможливо. З перших днів у Польщі ми зрозуміли, що варто їхати трохи далі, у глиб країни, щоб знайти житло. Так ми опинилися у Гданську.

З нетерпінням чекали виходу нового номера Vogue Polska, тому що навіть такий, на перший погляд незначний жест редакції глянцю, здатний підняти бойовий дух і дати хоч трохи надії на майбутнє.

Наші співвітчизниці були здивовані, коли побачили журнал із понівеченою обкладинкою.

Спочатку ми подумали, що це одиничний випадок. Але потім стали помічати, що понівечені всі обкладинки з українською ілюстрацією. Номер видання з другою обкладинкою був цілий у всіх точках продажу, куди ми ходили.

Журнали квітневого номера польського Vogue у супермаркетах у Гданську
Журнали квітневого номера польського Vogue у супермаркетах у Гданську / Фото: Колаж: Сьогодні

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Коли звернулися до менеджера супермаркету, нам відповіли, що персонал помітив росіянок, які навмисне рвали журнал. На жаль, затримати жінок не вдалося.

Схоже, розуму у таких особин вистачає тільки на знищення, будь то сумки Chanel або журнали про моду.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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