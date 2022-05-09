Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис

Эмиграция в США

Met Gala 2022

Стресс и еда

Что думала Одри

Сигнал "Тревога"

Мемы в тему
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Как создавалась культовая обложка Vogue, посвященная окончанию Второй мировой войны

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 19:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Британские журналисты в октябре 1945 года поместили на обложку библии моды снимок, на котором изображено безоблачное небо – символ долгожданного мира
Обложка британского Vogue, октябрь 1945 года
Обложка британского Vogue, октябрь 1945 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Vogue называют библией моды и именно с ней ассоциируют это издание. Но, за всю историю существования модный глянец всегда освещал важные и более широкие темы. Даже сегодня мировые издания Vogue посвящают страницы проблемам войны в Украине, вопросам беженцев, равенства, расизма и другим.

Интересно, что окончание Второй мировой войны также было отражено в глянце. Так, в октябре 1945 года британский Vogue посвятил свою обложку наступлению мира. Тогда редакторы поместили на обложку снимок, на котором было запечатлено безоблачное небо.

Реклама

Оказывается, эта легендарная обложка была создана случайно. После капитуляции Германии в мае 1945 года боевые действия все еще продолжалась в Тихом океане у берегов Японии. В сентябре, когда окончание войны стало праздником, но и сюрпризом, к которому модные журналисты были не готовы. Создать съемку и запустить масштабный проект по производству обложки было тяжело, на это требовалась масса времени. Артдиректор британского Vogue Джеймс де Голден-Стоун придумал этот кадр, ставший символом желаемого мира.

Читайте подробности о истории создания культовой обложки, посвященной окончанию Второй мировой войны на сайте Vogue.ua.

Реклама

Вам будет интересно узнать, что Vogue Czechoslovakia впервые выпустил обложку без фото. Главные месседжи – об Украине.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Кошка, которая выжила в Бородянке
Instagram дня
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Деятели с украинскими корнями
Made in Ukraine
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог

Энди Уорхол
Энди Уорхол

художник, продюсер, создатель поп-арта

Чак Паланик
Чак Паланик

писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд

иллюзионист и гипнотизёр

Стив Возняк
Стив Возняк

изобретатель, соучредитель компании Apple

1 /2
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Как перевезти животное за границу
Лайфхак недели
Пошаговая инструкция
Хакнуть
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять