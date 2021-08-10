H&M вперше в історії бренду випустять сарі (фото)

Модні бренди продовжують свою експансію на ринки Азії та Індії. Так, шведський рітейлер одягу H&M, який раніше представив осінню колекцію з перероблених матеріалів, вперше в історії компанії випустить сарі. Традиційний жіночий одяг Індії з'явиться в новій колекції компанії 12 серпня.
Сарі для H&M створив індійський дизайнер Сабьясачі Мукерджі. Колекція стане першою подібної колаборацією мас-маркет бренду, спрямованої на індійським ринок.
У колекцію Sabyasachi x H&M увійдуть довгі сукні, туніки, блузки, сорочки, широкі штани і джинси, шорти, аксесуари, прикраси, взуття, сонцезахисні окуляри, а також сарі.
Купити сарі можна буде тільки в 10 обраних магазинах Індії і на глобальному сайті H&M. Його вартість складе 199 євро.
Вперше про співпрацю брендів було оголошено в минулому році, але через пандемію її вихід довелося відкласти.
Дивіться про стиль індійської сім'ї в відео :
Читайте також:
- H&M і Moschino випустять одяг для собак і нову колекцію
- Всього лише 200 доларів: H&M випустив копію весільної сукні Кейт Міддлтон
- Сімейні цінності: H&M представив різдвяну колекцію