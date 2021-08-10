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H&M вперше в історії бренду випустять сарі (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
10 серпня, 12:30
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Традиційний жіночий одяг Індії з'явиться в продажу тільки в декількох магазинах країни. В Україні його можна буде замовити на глобальному сайті бренду
/ Фото: hm.com

Модні бренди продовжують свою експансію на ринки Азії та Індії. Так, шведський рітейлер одягу H&M, який раніше представив осінню колекцію з перероблених матеріалів, вперше в історії компанії випустить сарі. Традиційний жіночий одяг Індії з'явиться в новій колекції компанії 12 серпня.

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/ Фото: instagram.com/hm

Сарі для H&M створив індійський дизайнер Сабьясачі Мукерджі. Колекція стане першою подібної колаборацією мас-маркет бренду, спрямованої на індійським ринок.

У колекцію Sabyasachi x H&M увійдуть довгі сукні, туніки, блузки, сорочки, широкі штани і джинси, шорти, аксесуари, прикраси, взуття, сонцезахисні окуляри, а також сарі.

/ Фото: hm.com

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Купити сарі можна буде тільки в 10 обраних магазинах Індії і на глобальному сайті H&M. Його вартість складе 199 євро.

/ Фото: instagram.com/hm

Вперше про співпрацю брендів було оголошено в минулому році, але через пандемію її вихід довелося відкласти.

/ Фото: instagram.com/hm

/ Фото: instagram.com/hm

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/ Фото: hm.com

Дивіться про стиль індійської сім'ї в відео :

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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