Чорна п'ятниця 2021 року: 6 стильних пуховиків від українських брендів за вигідними цінами

Традиційно наприкінці осені українські дизайнери приготували неймовірні знижки на весь асортимент

Зимові куртки від українських виробників зі знижками / Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку в листопаді майже всі поважаючі своїх клієнтів магазини мають традицію – робити приємні знижки та бонуси для них. І називається цей чудовий період – Чорна п'ятниця – улюблений час шопоголіків, але дуже небезпечний для недосвідчених людей, адже часто вигідні пропозиції можна сплутати зі звичайною аферою від виробників. Тому потрібно бути максимально уважними та пам'ятати головні правила вдалого шопінгу на Чорну п'ятницю 2021.

Мабуть, найактуальніший запит у пошукових системах зараз, пов'язаний з гардеробом, це пуховики, курточки, парки та інший верхній одяг. Тому ми зібрали для вас добірку з кількох українських брендів, які підготували справді гарні знижки на Чорну п'ятницю 2021 року.

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DASTI

Український бренд виступив із чудовою пропозицією. Наприклад, таку парку, яка доступна у 8 кольорах, можна купити за 2099 грн. Раніше вона коштувала 4199 грн.

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Emmelie Delage

Популярний український бренд для стильних представниць прекрасної статі також приготував чудові знижки для своїх клієнток, у тому числі і на верхній одяг. Таку курточку можна придбати за 3040 грн. Ціна раніше – 3800 грн.

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Favoritti

Жіночий зимовий пуховик з плащової тканини. Практичний та немазкий, підходить під базовий одяг практично будь-якого кольору. Раніше ціна становила близько 4000 грн, а зараз – 1931 грн.

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IBR

Український виробник IBR також надав непогані знижки на верхній одяг для своїх покупців. Але розміри закінчуються швидко, тож варто поспішити. Такий пуховик-ковдра раніше коштував близько 2600 грн, а тепер – 1612 грн.

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Irina Tydnyuk

Довге жіноче пальто з плащової тканини з незвичайним двобортним коміром від Irina Tydnyuk зігріє навіть у найхолоднішу погоду. Раніше коштувало 4200 грн, а зараз – 1680 грн. На офіційному сайті бренду також є дуже багато знижок на інші речі, які допоможуть зберегти пружність гаманця.

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MAREZZARE

Стильна куртка-пальто стане вашим найкращим другом цієї зими! Вільна модель, наповнена найсучаснішим утеплювачем найвищої якості, щоб забезпечити тепло та комфорт під час усіх зимових занять. Сьогодні та до 28 листопада ціна моделі 4420 грн, раніше – 5200 грн.

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Вдалого вам шопінгу і, головне, не потрапляйте на гачок обману покупців у період божевільних знижок!

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