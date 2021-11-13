5 порад для вдалого онлайн-шопінгу на Чорну п'ятницю 2022

Як купити те, що справді потрібно не за всі гроші світу? Мабуть, головне питання, на яке ми знайшли відповідь і не одну. Читайте докладніше у матеріалі

Онлайн-шопінг на Чорну п'ятницю 2022 року може стати справжнім викликом / Фото: freepik.com

Всесвітній день шопінгу, насувається Чорна п'ятниця та передноворічні сейли. Маркетологи будують плани, як продати більше товарів, а ми спостерігаємо щороку, як AliExpress вдається заробити в один з таких днів за перші 10 хвилин більш ніж мільярд доларів! Постає питання, як купувати вигідно. Ведучі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Марія Мельник та Анатолій Анатоліч розповіли, як шопитися онлайн під час знижок.

Молоді та активні блогери щорічно витрачають сотні тисяч гривень на онлайн-шопінг. А потім демонструють розпакування та дають цінні поради, як вигідно купувати речі. За їхніми словами, на таких покупках можна заощадити 60% бюджету. Потрібно тільки знати як.

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Правила онлайн-шопінгу

Перше – перевіряти ціни. Адже за тиждень до розпродажу продавці значно завищують вартість товарів:

Продавці дуже люблять заздалегідь ставити високу ціну. Є деякі додатки, які допоможуть подивитися, як зростала ціна чи вона справді падала. Вони дуже вам допоможуть, – поділилася експерт з онлайн-шопінгу Катя Автомонова.

Другий лайфхак – кешбек сервіси та спеціальні знижки від продавців: продавці постійно дарують всілякі купони, і це вдалий час ними скористатися.

Третє – щоб не купити кота в мішку – читайте відгуки та перевіряйте рейтинг магазину. Якщо вже прийшов пошкоджений товар або не те, що замовляли – відкрийте суперечку:

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Це дуже важливо і її потрібно відкривати правильно, тобто детально описати, яка у вас проблема, додати фото, відео та скріни, якщо товар не прийшов. Якщо ви не відкриєте суперечку в той час, коли потрібно – марно втратите гроші, – коментує експерт.

На вітчизняних маркет-плейсах також у день шопінгу знижки. Щоб вдало закупитись на них, стилісти радять насамперед навести лад у гардеробі.

Потрібно підготуватись – проаналізувати гардероб і виписати, що вам потрібно. І вже із цим списком шукати позиції заздалегідь, щоб розуміти, які ціни були і стали в період розпродажу, – радить персональний стиліст Вікторія Барва. – А щоб обійтися без сюрпризів, потрібно вивчати розмірну сітку та склад тканин, адже онлайн-шопінг – це завжди про кота в мішку. І все одно зверніть увагу, щоб у магазині була опція повернення товару.

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