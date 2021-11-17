Найкрасивіші в'язані речі, які варто купити на Чорну п'ятницю 2021 року (фото, ціни)

Ми вибрали найбільш трендові в'язані речі та одяг із трикотажу, який можна знайти у вітчизняних брендів. Найвигідніші покупки на Чорну п'ятницю 2021 року

Трендові в'язані речі осінь-зима 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

З кожним днем температура опускається все нижче, а синоптики не тішать прогнозами, саме час вибрати теплі і не менш красиві в'язані речі сезону осінь-зима 2021. У колекціях українських дизайнерів є безліч варіантів, в яких ви зможете зробити самі круті знімки для Instagram на смартфон.

Ми вибрали своїх фаворитів, у яких ви точно не замерзнете.

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Мохеровий светр

Вибирайте найтеплішу та найпотрібнішу річ сезону насичених відтінків вина. А носити його краще на голе тіло. Так ви відчуєте себе по-справжньому жіночною.

Keenly Studio, ціна по запиту / Фото: пресслужба

Трикотажна сорочка

Замість класичних лонгслів зверніть увагу на моделі з оригінальним дизайном. Це можуть бути сексуальні вирізи, оголені плечі або гудзики на спині.

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Siyai, 2100 грн / Фото: пресслужба

Жилет

Найбільш трендова річ сезону осінь-зима 2021. Якщо вас бентежать кольори в стилі з бабусиної шафи, придивіться до класичних варіантів у чорному, білому та бежевому відтінках.

KATIMO, 4500 грн / Фото: пресслужба

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Пальто

В'язане пальто стане чудовим варіантом, здатним позмагатися з класичною моделлю осіннього гардеробу. У ньому максимально тепло, комфортно та затишно.

Nitka, 6400 грн / Фото: пресслужба

Трикотажний костюм

Цей предмет гардеробу протягом останніх кількох років встиг стати справжньою базою. Погодьтеся, теплий затишний костюм можна носити всюди і завжди. У ньому зручно у подорожах, оперативно вибігти до супермаркету чи піти у гості. До всього – стильний образ!

Anna Yakovenko, 3050 грн / Фото: пресслужба

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