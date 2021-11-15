Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація

Black Friday 2022

Маски для волосся

Йога для спини

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Головні б'юті-новинки листопада, до яких варто придивитися перед Чорною п'ятницею 2021

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
15 листопада, 17:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як грамотно доглядати шкіру обличчя вдень і вночі з настанням перших холодів. Розповідаємо у матеріалі про головні новинки у б'ют-індустрії
Найкращі б'юті-засоби, які варто купити на Чорну п'ятницю 2021
Найкращі б'юті-засоби, які варто купити на Чорну п'ятницю 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

У листопаді пройде головний день розпродажу року – Чорна п'ятниця. Поки магазини готують акції, ми придивилися до новинок б'юті-ринку, щоб вибрати найцікавіші засоби.

Розповідаємо про 6 нових косметичних товарів, якими варто порадувати себе цього місяця.

Реклама

Набір Clinical Solutions™ Ретинол 0.5

Вчені давно довели, що вітамін А позитивно впливає на обличчя. Завдяки йому уповільнюються процеси старіння та стимулюється вироблення колагену. Сироватки та креми з ретинолом, одним із похідних вітаміну А, популярні як ніколи.

Набір Clinical Solutions™ Ретинол 0.5 (3300 грн)
Набір Clinical Solutions™ Ретинол 0.5 (3300 грн) / Фото: пресслужба

Mary Kay® представили новинку сезону – сироватку Ретинол 0.5 та відновлююче молочко із заспокійливим ефектом. Висококонцентрований засіб рекомендується наносити лише однією краплею розміром з горошину. Спеціалісти компанії також розробили спеціальну програму користування продуктом.

Реклама

Відновлююча нічна детокс-маска Skin Regimen Night Detox

Цей засіб виробник рекомендує наносити на ніч, не змиваючи. Склад з глюконолактоном, альфа глюканом дріжджів і комплексом довголіття Longevity Complex™ вирівняє тон обличчя, надасть сяйва і здорового вигляду навіть шкірі, що втомилася. Маску краще використовувати курсом 28 днів. Так ви досягнете бажаного результату.

Відновлююча нічна детокс-маска Skin Regimen Night Detox (2583 грн)
Відновлююча нічна детокс-маска Skin Regimen Night Detox (2583 грн) / Фото: пресслужба

Приємний бонус – засіб на 98,7% складається з інгредієнтів натурального походження, не містить силіконів, сульфатів, штучних ароматизаторів та продуктів тваринного походження.

Реклама

Концентрований зволожуючий пілінг із АНА-кислотами Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate від Chanel

Осінь – найкраща пора для пілінгів. Новий б'юті-засіб від Chanel стимулює зволоження та оновлення шкіри завдяки АНА-кислотам та екстракту дріжджів камелії. Цей пілінг м'яко відлущує ороговілі клітини шкіри обличчя, покращує мікрорельєф та стимулює клітинне оновлення. Результат – гладкість та сяйво.

Концентрований зволожуючий пілінг із АНА-кислотами Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate від Chanel (2772 грн)
Концентрований зволожуючий пілінг із АНА-кислотами Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate від Chanel (2772 грн) / Фото: пресслужба

Гель-бустер Hyaluron Filler Eucerin

Засіб неймовірно легкий, але з максимальним ефектом зволоження. Миттєво зволожує шкіру обличчя, розгладжуючи мімічні зморшки. Цьому сприяє гіалуронова кислота та гліцерин у складі засобу. Його можна використовувати як базу під макіяж.

Гель-бустер Hyaluron Filler Eucerin (359 грн)
Гель-бустер Hyaluron Filler Eucerin (359 грн) / Фото: пресслужба

Очищувальна маска Triple Black Mask від Novexpert

Активні компоненти засобу спрямовані на вирішення відразу кількох завдань: очищення та відлущування шкіри, ефективного видалення надлишків себуму, матування, розгладжування та відновлення шкіри обличчя, особливо схильної до запалень.

Очищувальна маска Triple Black Mask від Novexpert (792 грн)
Очищувальна маска Triple Black Mask від Novexpert (792 грн) / Фото: пресслужба

Головні компоненти у складі маски: чорна глина, активоване вугілля та вулканічний пил.

Гідроживильний інфузійний крем Power Luxe Hydropeptide

Крем стане знахідкою для тих, хто поки що не готовий тестувати на своїй шкірі обличчя засоби з ретинолом. До складу б'юті-продукту входить його альтернатива – бакучиол, а також чотири види гіалуронової кислоти. Всі ці інгредієнти разом з пептидами, що омолоджують, стимулюють вироблення колагену, відновлюють сяйво і молодість шкіри.

Гідроживильний інфузійний крем Power Luxe Hydropeptide (3996 грн)
Гідроживильний інфузійний крем Power Luxe Hydropeptide (3996 грн) / Фото: пресслужба

Крем добре підійде власницям сухої, чутливої, зневодненої шкіри обличчя та тим, у кого помітні ознаки старіння.

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як не провалити Tinder-побачення
Чоловіча думка
IQOS VEEV в Україні
Новий гаджет вже у продажу
Тестуємо міні-вейп
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як дістатись на роботу без стресу
Хакнути
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
15 - 21 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти