"Несе Галя воду" на сумках та інших речах: JUL та Ukrainian folks випустили другий дроп (фото)

Популярний в Україні мас-маркет бренду жіночого одягу об'єднався з етнографічним візуальним щоденником для продовження фольклорної колаборації навколо народних та естрадних пісень

JUL та Ukrainian Folks випустили нову колекцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний в Україні мас-маркет бренду жіночого одягу JUL об'єднався з етнографічним візуальним щоденником Ukrainian Folks для продовження фольклорної колаборації навколо українських народних та естрадних пісень. Перша спільна колекція вийшла влітку та показала, наскільки важливо для людей проявляти свою національну та культурну ідентичність. Після неї у JUL і Ukrainian Folks не залишилося сумнівів – треба продовжувати інтегрувати фольклор у сучасний контекст, як це вміло робить Керрі Бредшоу із продовження серіалу "Секс у великому місті".

У новій колекції повторюються народна пісня "Несе Галя воду" та романс авторства мовознавця Костянтина Думитрашка "Чорні брови, карі очі", а також з'являються дві нові композиції: "Ніч яка місячна", що помилково вважається народною через свою популярність, хоча її авторами є драматург та родоначальник українського театру Михайло Старицький та композитор Микола Лисенко. А також звучить популярна у всьому світі "Щедрик", яка відноситься до циклу народних святкових новорічних та різдвяних пісень "щедрівок". Завдяки хоровому звучанню, яке Микола Леонтович їй додав, вона стала найвідомішою різдвяною піснею у світі і отримала свою найпоширенішу назву Carol of the Bells .

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JUL та Ukrainian Folks випустили другу колекцію / Фото: пресслужба

До другої колекції JUL та Ukrainian Folks увійшло шість речей у різних кольорових варіаціях та написах, але неоригінальних, а перекладених англійською мовою музичними сервісами: футболка, лонгслів, анорак, светр, кардиган та сумка.

Так, напис "Несе Галя воду" – став Galya Carries Water, "Чорні брови, карі очі" – Black Brows, Brown Eyes, "Ніч яка місячна" What a Moonlight Night, "Щедрик" – Shchedryk. Саме ці пісні обрали не випадково, адже на них є безліч визначних рімейків: "Несе Галя воду" у виконанні "Тріо Мареніч", "Чорні брови, карі очі" Анатолія Солов'яненка, "Ніч яка місячна" в інструментальній версії ансамблю "Кобза" та в оперному виконанні Бориса Гмирі .

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Колекція JUL та Ukrainian Folks із фразами українських пісень / Фото: пресслужба

Я була здивована тим, як багато людей потребують нових форм для вираження приналежності до своєї країни, її культурних кодів. Але вони мають відповідати сьогоденню, не намагатися повторити минуле, не заграватися в історизми. У нашій зимовій добірці ми знов звернулися до перекладів українських пісень на англійську музичними сервісами, тому що ця форма комунікації показала свою життєспроможність. А це дуже класно, тому що найбільший виклик в тому, щоб робити традиційне цікавим та навіть модним, інтегрувати його в сучасний контекст – пошук вдалої форми донесення національної культурної ідеї.

– коментує колаборацію Настя Івченко, автор Ukrainian Folks, співзасновник бутикового комунікаційного агентства Public Kitchen .

Фольклорна колаборація JUL та Ukrainian Folks / Фото: прес-служба

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Ми знову ризикнули та продовжили тему перекладів українських пісень. Додали зимового, "місячного" та "різдвяного". Настя поексперементувала з квітами та формами, що дуже своєчасним в осінній період. Щаслива торкнутись українського у кожній дропі.

– коментує колаборацію Юлія Логвін, засновниця бренду JUL.

Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба 1 /16

Автором графічного дизайну став Антон Сіниця.

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