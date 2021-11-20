Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? Шахтар - Рух: онлайн Шахтар - Рух: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж

Black Friday 2021

Стиль Керрі

Круті фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

"Несе Галя воду" на сумках та інших речах: JUL та Ukrainian folks випустили другий дроп (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
20 листопада, 10:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Популярний в Україні мас-маркет бренду жіночого одягу об'єднався з етнографічним візуальним щоденником для продовження фольклорної колаборації навколо народних та естрадних пісень
JUL та Ukrainian Folks випустили нову колекцію
JUL та Ukrainian Folks випустили нову колекцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний в Україні мас-маркет бренду жіночого одягу JUL об'єднався з етнографічним візуальним щоденником Ukrainian Folks для продовження фольклорної колаборації навколо українських народних та естрадних пісень. Перша спільна колекція вийшла влітку та показала, наскільки важливо для людей проявляти свою національну та культурну ідентичність. Після неї у JUL і Ukrainian Folks не залишилося сумнівів – треба продовжувати інтегрувати фольклор у сучасний контекст, як це вміло робить Керрі Бредшоу із продовження серіалу "Секс у великому місті".

У новій колекції повторюються народна пісня "Несе Галя воду" та романс авторства мовознавця Костянтина Думитрашка "Чорні брови, карі очі", а також з'являються дві нові композиції: "Ніч яка місячна", що помилково вважається народною через свою популярність, хоча її авторами є драматург та родоначальник українського театру Михайло Старицький та композитор Микола Лисенко. А також звучить популярна у всьому світі "Щедрик", яка відноситься до циклу народних святкових новорічних та різдвяних пісень "щедрівок". Завдяки хоровому звучанню, яке Микола Леонтович їй додав, вона стала найвідомішою різдвяною піснею у світі і отримала свою найпоширенішу назву Carol of the Bells .

Реклама

JUL та Ukrainian Folks випустили другу колекцію
JUL та Ukrainian Folks випустили другу колекцію / Фото: пресслужба

До другої колекції JUL та Ukrainian Folks увійшло шість речей у різних кольорових варіаціях та написах, але неоригінальних, а перекладених англійською мовою музичними сервісами: футболка, лонгслів, анорак, светр, кардиган та сумка.

Так, напис "Несе Галя воду" – став Galya Carries Water, "Чорні брови, карі очі" – Black Brows, Brown Eyes, "Ніч яка місячна" What a Moonlight Night, "Щедрик" – Shchedryk. Саме ці пісні обрали не випадково, адже на них є безліч визначних рімейків: "Несе Галя воду" у виконанні "Тріо Мареніч", "Чорні брови, карі очі" Анатолія Солов'яненка, "Ніч яка місячна" в інструментальній версії ансамблю "Кобза" та в оперному виконанні Бориса Гмирі .

Реклама

Колекція JUL та Ukrainian Folks із фразами українських пісень
Колекція JUL та Ukrainian Folks із фразами українських пісень / Фото: пресслужба

Я була здивована тим, як багато людей потребують нових форм для вираження приналежності до своєї країни, її культурних кодів. Але вони мають відповідати сьогоденню, не намагатися повторити минуле, не заграватися в історизми. У нашій зимовій добірці ми знов звернулися до перекладів українських пісень на англійську музичними сервісами, тому що ця форма комунікації показала свою життєспроможність. А це дуже класно, тому що найбільший виклик в тому, щоб робити традиційне цікавим та навіть модним, інтегрувати його в сучасний контекст – пошук вдалої форми донесення національної культурної ідеї.

– коментує колаборацію Настя Івченко, автор Ukrainian Folks, співзасновник бутикового комунікаційного агентства Public Kitchen .

Фольклорна колаборація JUL та Ukrainian Folks
Фольклорна колаборація JUL та Ukrainian Folks / Фото: прес-служба

Реклама

Ми знову ризикнули та продовжили тему перекладів українських пісень. Додали зимового, "місячного" та "різдвяного". Настя поексперементувала з квітами та формами, що дуже своєчасним в осінній період. Щаслива торкнутись українського у кожній дропі.

– коментує колаборацію Юлія Логвін, засновниця бренду JUL.

Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks | Фото: пресслужба
Нова колекція JUL та Ukrainian Folks / Фото: пресслужба
1/16

Автором графічного дизайну став Антон Сіниця.

Читайте також:

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
15 - 21 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти